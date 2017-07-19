T-Bond: prezzi ancora in calo, restano i timori sull'inflazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 31 lug - I prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi restano in calo, con i timori sull'inflazione che restano in primo piano, dopo la decisione della Federal Reserve di mantenere invariati i tassi d'interesse al 3,50%-3,75%. I tre funzionari della Fed che hanno votato contro la decisione di mantenere i tassi d'interesse invariati, hanno ribadito di essere favorevoli a un aumento immediato dei tassi come mezzo per contrastare l'inflazione. "A mio avviso, e' giunto il momento che il [Federal Open Market Committee] agisca per accelerare il ritorno dell'inflazione Pce al nostro obiettivo del 2% e per onorare il nostro impegno a favore della stabilita' dei prezzi per il popolo americano", ha affermato in una dichiarazione Beth Hammack, presidente della Fed di Cleveland. "Piu' a lungo persiste un'inflazione elevata, piu' difficile e costoso sara' riportarla al livello precedente".

Analogamente, il presidente della Fed di Minneapolis, Neel Kashkari, ha affermato di ritenere che piccoli aumenti ora possano evitare la necessita' di interventi piu' consistenti in futuro. "A mio parere, una potenziale serie di piccoli interventi di politica monetaria sarebbe preferibile all'attesa, per poi giungere alla conclusione che siano necessarie misure ancora piu' drastiche", ha dichiarato.

Kashkari e Hammack si sono uniti alla presidente della Fed di Dallas, Lorie Logan, nel dissentire dal mantenimento del tasso di riferimento della Fed in un intervallo compreso tra il 3,5% e il 3,75%. Gli altri nove membri votanti del Fomc hanno votato a favore del mantenimento del tasso al livello al quale si trova dall'inizio dell'anno, dopo una serie di tre tagli nella seconda meta' del 2025. In questo momento, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in rialzo al 4,684%, dal 4,663% di ieri. Il rendimento del titolo a tre mesi e' stabile al 3,775%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in rialzo al 4,27%.

Titolo a 5 anni, rendimento in rialzo al 4,407%.

Titolo a 30 anni, rendimento poco mosso al 5,212%, vicino ai massimi dal 2007.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 31-07-26 14:29:28 (0436) 5 NNNN