T-Bond: prezzi ancora in calo dopo commenti Fed, rendimento decennale al 3,812%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 18 nov - Prezzi ancora in calo per i titoli del Tesoro statunitensi, dopo che vari dirigenti della Federal Reserve hanno dichiarato che i rialzi dei tassi d'interesse andranno avanti a lungo. "La Fed ha altro lavoro da fare per far scendere l'inflazione", per questo "e' probabile che abbia bisogno di alzare ulteriormente i tassi d'interesse", ha ribadito Susan Collins, presidente della Fed di Boston. "Spero che questa politica monetaria non causi un eccessivo rallentamento" dell'economia, ha aggiunto; "una volta finito l'aumento dei tassi, la Fed avra' bisogno di mantenerli stabili per un certo periodo di tempo". "Ripristinare la stabilita' dei prezzi - ha concluso - rimane imperativo". Secondo James Bullard, presidente della Fed di St. Louis, l'aumento dei tassi d'interesse ha avuto "solo effetti limitati" sull'inflazione, finora. Bullard, un componente con diritto di voto del Fomc - che decide la politica monetaria - ha detto che la Banca centrale "ha ancora molto lavoro da fare per riportare l'inflazione sotto controllo". Poi, ha detto che potrebbe essere appropriato un rialzo dei tassi "fino a una forchetta tra il 5% e il 7%". Il presidente della Fed di Atlanta, Raphael Bostic, pur accogliendo come "un barlume di speranza" il rallentamento dell'inflazione mostrato dai dati sui prezzi alla produzione e al consumo, ha ribadito che "altri rialzi dei tassi di interesse saranno necessari". La stretta della Fed sui tassi d'interesse "potrebbe portare a una recessione, ma e' comunque meglio di una persistente inflazione", ha detto. La fine dei rialzi dei tassi d'interesse "non e' un'opzione sul tavolo", ha dichiarato Mary Daly, presidente della Fed di San Francisco, secondo cui "e' appropriato" che i tassi arrivino "al 4,75%-5,25%" dall'attuale 3,75%-4%. Tornando ai bond, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in rialzo al 3,812% dal 3,773% di ieri. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in rialzo al 4,258%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in rialzo al 4,507%.

Titolo a 5 anni, rendimento in rialzo al 3,993%.

Titolo a 30 anni, rendimento in rialzo al 3,92%.

