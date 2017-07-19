T-Bond: prezzi al ribasso in attesa dei verbali della Fed

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 30 dic - I prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi sono leggermente in ribasso, in attesa della pubblicazione dei verbali della riunione di dicembre della Federal Reserve. Gli investitori cercheranno indicazioni su quando e di quanto i tassi di interesse potrebbero essere ridotti il prossimo anno. La Fed ha tagliato i tassi di 25 punti base per la terza volta consecutiva durante la riunione, sebbene i membri del comitato di politica monetaria fossero divisi, con due terzi favorevoli al mantenimento dei tassi invariati e un terzo a favore di una riduzione di 50 punti base. Il mercato del lavoro statunitense appare debole, sebbene le pressioni inflazionistiche persistano e l'economia rimanga solida. Gli analisti prevedono due tagli dei tassi il prossimo anno. In questo momento, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in rialzo al 4,13%. Il rendimento del titolo a tre mesi e' in rialzo al 3,647%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in leggero ribasso al 3,463%.

Titolo a 5 anni, rendimento in modesto rialzo al 3,685%.

Titolo a 30 anni, rendimento in rialzo al 4,815%.

