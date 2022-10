T-Bond: prezzi al ribasso dopo rapporto sull'occupazione Usa ancora sostenuto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 07 ott - Prezzi in calo per i titoli di stato statunitensi dopo il report sull'occupazione di settembre che ha mostrato la crescita di 263.000 posti di lavoro, in ribasso rispetto alle attese che si aspettavano un dato a 275.000. In calo anche la disoccupazione, passata dal 3,7% di agosto al 3,5% di luglio.

Tuttavia la forte crescita dei salari, aumentati del 4,98% rispetto allo scorso anno rende meno probabile che la Fed cambi il suo indirizzo di politica monetaria. Gia' ieri il governatore della Federal Reserve Christopher Waller aveva detto di non aspettarsi cambiamenti nel pensiero della Banca Centrale, anche dopo la pubblicazione del rapporto. Gli analisti stanno valutando con una probabilita' del 67% che la Fed aumentera' i tassi di interesse di altri 75 punti base in un intervallo compreso tra il 3,75% e il 4% dopo la riunione del 2 novembre. In questo momento, il rendimento del decennale e' in rialzo al 3,896%. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in lieve rialzo al 3,385%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in rialzo al 4,314%.

Titolo a 5 anni, rendimento in aumento al 4,141%.

Titolo a 30 anni, rendimento in rialzo al 3,852%.

AAA-Mal

