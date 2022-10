T-Bond: prezzi al rialzo dopo dato su posti di lavoro disponibili

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 04 ott - Prezzi in rialzo per i titoli del Tesoro statunitensi, mentre i dati sui posti di lavoro disponibili, evidenziati dal rapporto Jolt, sono scesi a 10,1 milioni ad agosto, il livello piu' basso dallo scorso autunno. Questo segnale assieme al dato sull'indice ISM manifatturiero, sceso a 50,9 punti, mostrano un raffreddamento sia del mercato del lavoro che del settore manifatturiero che potrebbero indurre la Banca Centrale a limitare la sua aggressiva politica sui rialzi dei tassi. "La lotta all'inflazione richiedera' tempo nonostante i segni di progresso. L'inflazione rimane elevata e questo e' il problema che mi preoccupa di piu'". A dichiararlo e' stato il governatore della Fed, Philip Jefferson, nel suo primo discorso ufficiale dopo essere entrato in carica lo scorso maggio. Jefferson si e' detto preoccupato che i prezzi piu' alti possano cambiare le aspettative dei consumatori sull'inflazione e questo rendera' autoavveranti le previsioni su ulteriori aumenti. In questo momento, il rendimento del decennale e' in ribasso al 3,615% dal 3,589% di stamattina; la scorsa settimana, aveva superato il 4% per la prima volta dal 2008. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in lieve ribasso al 3,389%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in ribasso al 4,09%.

Titolo a 5 anni, rendimento in calo al 3,835%.

Titolo a 30 anni, rendimento in ribasso al 3,687%.

AAA-Mal

(RADIOCOR) 04-10-22 18:45:50 (0530) 5 NNNN