T-Bond: continuano a scendere i prezzi, rendimento decennale sopra il 3,8%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 27 dic - Continuano a scendere i prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi, all'inizio dell'ultima settimana dell'anno. La scorsa settimana, l'inflazione si e' dimostrata piu' alta del previsto, seppur in calo. Il dato Pce (personal consumption expenditures price index) e' aumentato a novembre dello 0,1% rispetto al mese precedente ed e' cresciuto del 5,5% rispetto a un anno prima, scendendo dal +6,1% di ottobre. La componente "core" del dato, depurata dagli elementi volatili, e' cresciuta dello 0,2% rispetto al mese precedente e del 4,7% rispetto a un anno prima, contro attese per un +4,6%, dopo il +5% di ottobre. Il Pil - migliore delle attese - e il dato dei sussidi di disoccupazione piu' basso del previsto hanno poi confermato che l'economia statunitense puo' sostenere la stretta monetaria della Fed, alimentando i timori del mercato sugli effetti delle politiche monetarie restrittive. Anche il Conference Board, per il secondo mese consecutivo, ha detto di prevedere una recessione dall'inizio alla meta' del 2023. Tornando ai bond, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in rialzo al 3,807% dal 3,747% di venerdi'. Alla fine del 2021, il rendimento era all'1,496%, mentre lo scorso 24 ottobre e' stato toccato il picco al 4,231%. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in lieve calo al 4,332%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in rialzo al 4,376%.

Titolo a 5 anni, rendimento in rialzo al 3,91%.

Titolo a 30 anni, rendimento in rialzo al 3,902%.

