T-Bond: continua sell-off dopo rapporto occupazione, rendimento decennale all'1,766%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 07 gen - Continuano a scendere i prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi, dopo il rapporto sull'occupazione. A dicembre, creati solo 199.000 posti di lavoro, ma la disoccupazione e' scesa piu' del previsto, dal 4,2 al 3,9 per cento, il livello piu' basso dall'inizio della pandemia; nel pre-Covid, era al 3,5%. Bene l'aumento dei salari, pari allo 0,61%, contro attese per un +0,4%, per un +4,68% in un anno, l'aumento maggiore in decenni, secondo MarketWatch. Il sell-off dei Treasury e' causato dalla volonta' della Fed di passare a una politica piu' aggressiva per contrastare l'inflazione; ieri, il presidente della Fed di St. Louis, James Bullard, ha detto che il primo rialzo dei tassi d'interesse potrebbe esserci gia' a marzo. Cosi', il titolo a due anni ha guadagnato ieri 5,2 punti base allo 0,88%, il rendimento piu' alto dal 27 febbraio 2020; il decennale ha guadagnato 3 punti base all'1,733%, il rendimento piu' alto dal 31 marzo, per un rialzo di 23,7 punti nelle quattro sedute del 2022. Oggi, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in rialzo all'1,766% dall'1,733% di ieri. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in calo allo 0,096%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in rialzo allo 0,904%.

Titolo a 5 anni, rendimento in aumento all'1,512%.

Titolo a 30 anni, rendimento in rialzo al 2,108%.

