T-Bond: attesa per il voto, rendimento decennale ai massimi da inizio giugno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 03 nov - Prezzi dei titoli di Stato americani in ribasso, nel giorno in cui gli elettori statunitensi sceglieranno il loro presidente.

Gli esperti sembrano puntare su un risultato chiaro fin dalle prime ore, nonostante il rischio di risultati elettorali contestati, dato che lo scrutinio degli oltre 100 milioni di voti per posta richiedera' tempi piu' lunghi. Continua a preoccupare, intanto, l'aumento di nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti e nel resto del mondo. La media dei contagi giornalieri, secondo un'analisi di Cnbc condotta sui dati della Johns Hopkins University, da domenica a oggi e' stata di 83.805 nuove infezioni; in tutto, negli Stati Uniti registrati 9,2 milioni di contagi e oltre 231.000 morti. I rendimenti - che si muovono inversamente ai prezzi - del decennale americano sono in rialzo allo 0,881% dallo 0,848%, ai massimi dall'inizio di giugno. I rendimenti del titolo Usa a tre mesi sono stabili allo 0,096%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimenti in rialzo allo 0,168%.

Titoli a 5 anni, rendimenti in aumento allo 0,392%.

Titoli a 30 anni, rendimenti in rialzo all'1,658%.

