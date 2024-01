T-Bond: accelerano i prezzi, rendimento decennale torna sotto il 4%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 31 gen - I prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi accelerano, in attesa della decisione della Federal Reserve sui tassi d'interesse. Questa sera (alle 20 italiane), il Federal Open Market Committee (Fomc) comunichera' la sua decisione: gli analisti non si attendono sorprese e, interpellati dal Cme Group, assegnano quasi il 98% di possibilita' al mantenimento dei tassi d'interesse al 5,25%-5,50%; per la riunione di marzo, le possibilita' di un taglio di 25 punti base sono al 46,6%, in calo di quasi 30 punti rispetto a un mese fa, dopo una serie di dati economici che ha mostrato la forza dell'economia statunitense. Restando ai dati, oggi e' stato pubblicato il rapporto Adp sull'occupazione nel settore privato, che ha mostrato un rallentamento del numero di posti di lavoro creati, a gennaio, dai 158.000 di dicembre a 107.000. Tornando ai titoli del Tesoro, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in ribasso al 3,963% dal 4,057% di ieri. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in ribasso al 5,357%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in ribasso al 4,242%.

Titolo a 5 anni, rendimento in calo al 3,885%.

Titolo a 30 anni, rendimento in calo al 4,207%.

