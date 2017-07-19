Mercati: Mps, in settimana focus su Fed e trimestrali Usa

Venerdi' atteso il giudizio di S&P sul rating italiano (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 gen - La riunione della Federal Reserve sara' al centro dell'attenzione degli operatori di mercato la prossima settimana, 'anche se non sono attesi cambiamenti ai tassi'. Lo rileva il market strategy team di Mps nel consueto calendario settimanale.

Mercoledi' gli investitori si concentreranno quindi in particolare sulla conferenza stampa di Jerome Powell per valutare le 'possibili indicazioni che potrebbe fornire per i prossimi mesi alla luce dei recenti dati macro, che hanno fornito un quadro ancora positivo su occupazione e inflazione'. In Europa, d'altra parte, venerdi' sono in calendario i primi dati di Spagna e Germania sull'inflazione di gennaio, oltre alla prima lettura del Pil del quarto trimestre per le principali economie e l'intera area euro.

Tornando Oltreoceano, martedi' sara' pubblicato il dato sulla fiducia dei consumatori di gennaio, 'attesa in lieve miglioramento', e giovedi' la bilancia commerciale di novembre. In tema di politica monetaria, in settimana sono in programma anche i meeting delle banche centrali di Canada, Brasile, Svezia e Sudafrica, 'con solo quest'ultima attesa tagliare i tassi di 25 punti base'. Giovedi', poi, 'inizia il periodo di silenzio per i membri Bce in vista della riunione del 5 febbraio'. Lato aziende prosegue la stagione delle trimestrali, con in calendario colossi come Meta, Microsoft, Tesla e Apple. In Italia, infine, venerdi' e' atteso il giudizio di S&P sul rating italiano 'su cui non ci sono particolari aspettative dopo il rialzo di aprile e la successiva conferma ad ottobre'.

