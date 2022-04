GoTo: debutta con rialzo del 13% a Giakarta, e' quinta maggior Ipo anno nel mondo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 apr - Debutto felice per il gruppo tech indonesiano GoTo che ha visto il suo titolo balzare del 13% nel primo giorno di negoziazione a Giacarta dopo la sua Ipo, la quinta piu' grande dall'inizio dell'anno nel mondo. Il titolo e' balzato del 23% pochi minuti dopo l'apertura e ha chiuso in rialzo del 13,02% a 382 rupie (0,026 dollari) in una seduta debole per i mercati azionari asiatici. GoTo e' il risultato della fusione nel maggio 2021 di due unicorni indonesiani, l'applicazione per mototaxi Gojek e la societa' di e-commerce Tokopedia. Questa fusione ha creato un nuovo colosso tecnologico nella piu' grande economia del sud-est asiatico. Vestito con la giacca verde e nera dei piloti Gojek, il ceo del gruppo Andre Soelistyo ha suonato il campanello per l'apertura della borsa di Jakarta insieme al suo colorato team.

La societa' con sede a Giacarta ha raccolto circa 1,1 miliardi di dollari (15,8 miliardi di rupie) nella sua Ipo, valutando GoTo a circa 28 miliardi di dollari, afferma il gruppo. L'azienda, che ha sviluppato una "super app" multiservizio, ha venduto le sue azioni per quasi 955 milioni di dollari, a cui si aggiunge un'overallotment di 146 milioni. GoTo e' la terza Ipo piu' grande dell'Asia quest'anno e la quinta piu' grande del mondo.

