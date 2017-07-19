BTp: Tesoro, forte partecipazione investitori esg a riapertura titolo Green

Nelle loro mani il 55% del collocamento del titolo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 gen - Una forte partecipazione di investitori Esg ha caratterizzato la riapertura del BTp Green da parte del Tesoro. Lo indica il ministero dell'Economia in una nota nella quale comunica i dettagli del collocamento, tramite sindacato, del nuovo benchmark BTp a 7 anni, con scadenza 15 marzo 2033 e cedola annua del 3,15%, nonche' della riapertura del BTp Green con scadenza 30 aprile 2046 e cedola annua del 4,10 per cento. In quest'ultimo caso, si legge, hanno partecipato 360 investitori e quelli definiti Esg hanno sottoscritto circa il 55% del collocamento, in linea con la prima emissione del titolo avvenuta nel gennaio 2025.

L'importo complessivo emesso per i due titoli e' stato pari a 20 miliardi per una domanda totale che ha superato i 265 miliardi, di cui circa 150 miliardi per il titolo a 7 anni e oltre 115 miliardi per il BTp Green.

I fund manager hanno sottoscritto il 35,7% dell'emissione del BTp a 7 anni mentre per il BTp Green la loro partecipazione e' stata del 47%. Le banche hanno sottoscritto il 32,2% del titolo settennale ed il 21,4% del titolo Green.

