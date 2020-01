BTp: spread con Bund in lieve rialzo dopo il rally della vigilia (137 pb)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 gen - Avvio positivo per i titoli di Stato scambiati sul secondario telematico Mts. La buona partenza dei Bund tedeschi fa riaprire leggermente la 'forbice' con i BTp, anch'essi in territorio positivo, dopo che alla vigilia lo spread aveva fatto segnare i minimi da quattro mesi. Dopo i primi scambi della mattinata, il differenziale di rendimento del BTp decennale benchmark (Isin IT0005383309) e' indicato a 137 punti base dai 133 punti del closing di mercoledi'. Il mercato, nei giorni scorsi, ha valutato positivamente l'esito delle elezioni regionali di domenica scorsa, per la maggiore probabilita' di stabilita' politica del Paese nei prossimi mesi, premiando quindi gli asset sovrani domestici. I decennali italiani rendono in avvio lo 0,97 per cento.

