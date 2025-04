BTp: rendimenti in calo dopo taglio Bce, tasso decennale flette al 3,68%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 apr - Rendimenti in calo sulla curva europea dopo la decisione della Bce di tagliare i tassi di interesse di 25 punti base. Tutta la curva ha subito una traslazione verso il basso nell'ordine di 3-4 punti base, con la conseguenza che gli spread sono rimasti sostanzialmente stabili rispetto ai livelli della mattinata. Per il BTp decennale benchmark la decisione dell'Eurotower si e' tradotta in uno scarto verso il basso di 4 punti base, dal 3,72 al 3,68%. Stessa dinamica anche per il rendimento del Bund decennale, che e' sceso di 3 punti base, dal 2,49 al 2,46 per cento. Stabile, di conseguenza,m lo spread tra BTp e Bund, che si e' mantenuto intorno ai 118 punti base che si registravano prima dalla conclusione del meeting di politica monetaria della Bce.

