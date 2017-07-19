Borse Ue: il caro-petrolio e escalation MO si abbattono su compagnie aeree e turismo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 mar - L'impennata dei prezzi del petrolio e l'escalation del conflitto in Medio Oriente colpiscono nuovamente i titoli delle compagnie aeree, ampliando le perdite accusate dall'inizio della guerra, a causa dello stop ai voli e all'aumento dei costi. Attorno alle 12 Lufthansa perde il 4,6%, Air France-Klm il 3,4%, Iag (BA e Iberia) il 2,9% e Wizz Air il 7%. Sul fronte del turismo e dell'hospitality da segnalare il calo del gruppo tedesco Tui, il principale tour operator europeo (-3,7%) e della catena alberghiera francese Accor (-3%). Le perdite in Europa seguono i calo registrati dalle compagnie aeree asiatiche e indiane durante la notte. Le azioni di Qantas Airways sono arretrate del 4,8%, Cathay Pacific del 5%, Japan Airlines del 3,5% e Korean Air Lines dell'8,6%. Anche le azioni delle compagnie aeree indiane IndiGo e SpiceJet hanno subito un netto arretramento. Dal 28 febbraio, data di inizio della guerra israelo-americana contro l'Iran, fino all'8 marzo, sono stati cancellati oltre 37.000 voli da e per il Medio Oriente, secondo i dati di Cirium. La guerra contro l'Iran, che si e' estesa agli stati del Golfo e al Libano, ha fatto schizzare i prezzi del petrolio sopra i 100 dollari, con un aumento di oltre il 30% dalla scorsa settimana, tra i timori di una riduzione delle forniture e di interruzioni prolungate delle forniture. "Se il prezzo del petrolio greggio aumenta del 20%, il prezzo del carburante per aerei aumenta ancora di piu' perche' e' diventato ancora piu' scarso, con conseguenti costi operativi significativi, per non parlare delle risorse umane gia' messe a dura prova dai tempi di volo piu' lunghi dovuti alla chiusura dello spazio aereo", ha affermato Subhas Menon, presidente dell'Asia-Pacific Airlines Association. "Il problema per le compagnie aeree ora risiede nel fatto che la domanda di viaggi potrebbe diminuire, con costi che diventerebbero proibitivi per i turisti e alcune aziende che inizierebbero a limitare i viaggi di lavoro di fronte a prospettive incerte", ha affermato Lorraine Tan, direttrice della ricerca azionaria in Asia di Morningstar. Il conflitto e le sue ricadute sono una nuova pesante 'turbolenza' per le compagnie aeree che gia' in precedenza, come rileva Brendan Sobie, analista indipendente del settore aeronautico, erano alle prese con un contesto operativo difficile a causa dell'incertezza politica ed economica globale e ai problemi della catena di approvvigionamento. "Il livello di incertezza, gia' elevato, e' ulteriormente aumentato", ha affermato l'analista.

