Borse Cina: male Hong Kong (-0,93%) su sostegni a economia cinese e crisi Usa-Iran

Kospi +4,61% trainato da tecnologici (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 set - Chiusura in terreno negativo per la Borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng che ha fatto segnare un -0,93% a 25.413,12 punti. Sotto osservazione i titoli bancari e assicurativi a seguito dell'annuncio del governo di un'iniezione di capitale di 300 miliardi di yuan nelle principali banche e compagnie assicurative del paese. A frenare Hong Kong anche lo stallo sulle crisi internazionali con particolare attenzione alle tensioni tra Usa e Iran. Titoli tecnologici in salute nelle altre borse cinesi grazie all'ottimismo sul settore dell'intelligenza artificiale. L'indice Shanghai Composite ha guadagnato lo 0,07%, chiudendo la seduta a 3.932,70 punti. In terreno positivo anche l'indice Schenzhen composite +1,50%.

La corsa dei tecnologici ha contagiato anche alcuni mercati vicini come il sudcoreano Kospi in rialzo del 4,61%, spinto dai colossi sudcoreani Samsung (+5,68%) e SK Hynix (+8,26%).

Taipei ha guadagnato l'1,67% grazie all'aumento delle azioni del gigante dei semiconduttori TSMC (+2,07%).

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(RADIOCOR) 07-09-26 10:58:32 (0194) 5 NNNN