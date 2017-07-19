Borse Cina: Hong Kong chiude a -0,74% seduta volatile, in rialzo Shanghai e Shenzhen

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 giu - Chiusura in ribasso per la Borsa di Hong Kong hanno chiuso in ribasso, con gli investitori che hanno mantenuto un atteggiamento cauto in vista della prossima decisione sui tassi d'interesse della Federal Reserve, a seguito della prima riunione di politica monetaria guidata dal nuovo presidente Kevin Warsh.

Le contrattazioni sono state caratterizzate da una certa volatilita', con gli operatori di mercato che hanno seguito con attenzione il Forum di Lujiazui a Shanghai alla ricerca di indizi su come Pechino intenda affrontare il rallentamento dell'economia nazionale.

I cali maggiori hanno interessato i settori del software e dell'It, delle biotecnologie e dei semiconduttori.

L'indice Hang Seng ha perso lo 0,74%, chiudendo a 24.312,16 punti.

Sedute in rialzo, invece per le principali piazze della Cina Continentale. A Shanghai l'indice composito ha guadagnato lo 0,40% a 4.108,08 punti mentre a Shenzhen il component index prosegue nel suo trend di marcato rialzo e ha terminato la giornata a 15.880,95 (+1,31%).

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(RADIOCOR) 17-06-26 11:58:40 (0299) 5 NNNN