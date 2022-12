Borse Cina: forte rialzo su scia riduzione limitazioni Covid (+4,5% Hong Kong)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 dic - Borse cinesi in netto recupero sull'onda dell'euforia per l'allentamento delle restrizioni in molte citta' del Paese. Restrizioni legate alla politica di tolleranza zero di fronte al Covid-19 a tre anni dalla scoperta del nuovo coronavirus, da parte delle autorita' di Pechino. Dopo le clamorose proteste registrate in varie parti del paese, sono state rimosse alcune limitazioni come la presentazione di un tampone negativo per poter prendere mezzi pubblici o accedere in luoghi aperti al pubblico. La limitazione e' stata tolta in particolare a Shanghai cosi' come ad Hangzhou la citta' dove ha sede il colosso del commercio elettronico Alibaba. La novita' ha messo le ali ai piedi anche allo yuan, ai massimi da 12 settimane contro dollaro. A Shanghai l'indice composito ha chiuso in recupero dell'1,76% a 3.211 punti mentre l'indice Shenzhen CSI 300 ha guadagnato l'1,96% a 3.946 punti. Ancora piu' evidente il rimbalzo ad Hong Kong dove l'indice dei titoli guida Hang Seng ha guadagnato il 4,51% a 19.518 punti.

