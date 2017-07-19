Borse Cina: chiudono miste in attesa Fed e vertice Ucraina, Shenzhen +1,76%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 ago - Chiusura in rialzo per le Borse cinesi in attesa del vertice a Washington sulla guerra in Ucraina tra il presidente Usa, Donald Trump, il presidente ucraino Zelensky e i leader europei e del meeting Fed a Jackson Hole, dove si prevede che il presidente Jerome Powell delineera' le prospettive economiche Usa e la posizione di politica monetaria della Fed nelle settimana a venire. A fine seduta l'indice Composite di Shanghai ha segnato un rialzo dello 0,85% attestandosi a 3.728,03 punti mentre l'indice Composite di Shenzhen ha chiuso in rialzo dell'1,76% a 2.341,17 punti. In controtendenza, invece, la Borsa di Hong Kong dove l'Indice Hang Seng ha chiuso con una flessione dello 0,37% a 25.176,85 punti.

