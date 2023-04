Borse Cina: chiudono in netto rialzo dopo decisione banca centrale sui tassi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 apr - Chiudono in netto rialzo le Borse cinesi con Hong Kong che guida il trend, dopo le decisioni di politica monetaria della banca centrale cinese. I dati definitivi del Pil del primo trimestre attesi per domani dovrebbero mostrare che la crescita economica cinese e' rimbalzata dopo che il Paese ha posto fine alla maggior parte delle sue restrizioni Covid.

L'indice composito di Shanghai ha chiuso in rialzo dell'1,42% a 3.385 punti, mentre l'indice di Shenzhen ha chiuso in rialzo dell'1,4% a 4.149 punti. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha chiuso in rialzo dell'1,68% a 20.782 punti, al top da sei settimane.

