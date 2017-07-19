Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Borse Cina: chiudono in calo su prese profitto, Shenzhen cede l'1,20% in chiusura

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 ago - Chiusura in calo per le Borse cinesi penalizzate dalle prese di profitto in attesa della pubblicazione degli importanti dati sull'economia cinese attesi per domani (produzione industriale, vendite al dettaglio e disoccupazione). A fine seduta l'indice Composite di Shanghai ha segnato una flessione dello 0,46%, a 3,666.44 punti, mentre quello di Shenzhen ha registra un calo dell'1,20%, a quota 2.365,92 punti. Debole anche la Borsa di Hong Kong dove l'Indice Hang Seng ha ceduto lo 0,37% terminando a quota 25.519,32 punti.

            Cel

            (RADIOCOR) 14-08-25 11:22:35 (0273) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.