Borse Cina: balzo Hong Kong (+5,2%) su rumors stop politica 'zero-Covid'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 nov - Un rumors di un analista cinese su un possibile abbandono da parte di Pechino della politica di tolleranza zero nei confronti del Covid, a partire dal prossimo mese di marzo, ha contribuito ad un forte balzo della borsa di Hong Kong gia' ben orientata fin dall'avvio, come le altre piazze asiatiche, sulla base dell'aspettativa di un rallentamento della politica monetaria restrittiva da parte della Fed. Il balzo di Hong Kong e' stato favorito anche dai corsi depressi (l'indice Hang Seng ha perso il 15% il mese scorso) e trainato dal comparto del tech. L'indice guida Hang Seng ha chiuso in rialzo del 5,2% a 15.455,27 punti. In netto rialzo anche le due principali piazze continentali: Shanghai ha chiuso in rialzo del 2,62% a 2.969 punti (indice Composito) e Shenzen con un progresso del 3,58% a 3.634 punti (Csi 300).

red-Ggz

(RADIOCOR) 01-11-22 11:58:01 (0261) 5 NNNN