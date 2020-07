Borsa: verso un avvio debole, effetto semestrali e timori per nuovi focolai

Sale l'attesa per la Fed. Oro ancora gettonato (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 lug - Si prospetta un'apertura debole per le Borse europee, penalizzate sia dalle semestrali spesso inferiori alle attese, sia dalle notizie sui nuovi focolai di virus in Europa. Cosi' il future sull'Eurostoxx scende dello 0,51%. Va male anche quello sul Ftse Mib, giu' dello 0,55%. Del resto ieri Wall Street ha chiuso in calo e questa mattina anche Tokyo ha perso oltre l'1%. I future sul mercato Usa sono contrastati con quello sull'S&P500 che sale dello 0,1% e quello sul Nasdaq che oscilla sulla parita'. La stagione delle trimestrali sta entrando sempre piu' nel vivo sia in America, sia in Europa e mette in evidenza i danni provocati dalla pandemia sul business delle aziende. Oltreoceano vanno avanti i colloqui al Congresso sull'approvazione del nuovo piano di aiuti all'economia. In serata, inoltre, la Federal Reserve annuncera' le proprie decisioni di politica monetaria e il numero uno, Jerome Powell, fara' il punto sulla situazione economica negli Usa

Sul mercato valutario, continua la marcia al rialzo dell'euro nei confronti del biglietto verde: la moneta unica passa di mano a 1,1741 dollari (ieri a 1,1725). Ieri anche la banca Usa, Goldman Sachs, ha lanciato l'allarme: il dollaro potrebbe perdere status di valuta di riferimento mondiale come riserva e per gli scambi. Il petrolio, dopo la flessione di ieri, sale timidamente: il wti, contratto con consegna a settembre, si attesta a 41,14 dollari al barile. Continua a salire l'oro: se il prezzo di ieri negli States si aggirava a 1.944 dollari all'oncia, questa mattina il metallo giallo si attesta a 1953,4965 dollari l'oncia.

