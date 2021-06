Borsa: verso avvio poco mosso nel giorno della Fed, petrolio ai massimi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 giu - Si prospetta un avvio di seduta poco mosso per le Borse europee, mentre gli investitori aspettano l'esito della due giorni di vertice Fed prima di prendere posizione. Il mercato si aspetta la conferma dell'attuale politica monetaria ultra accomodante, anche se la banca centrale Usa potrebbe segnalare che, se l'economia continuera' a recuperare in modo consistente, potrebbe diventare appropriato iniziare a discutere piani per il "tapering", l'uscita graduale dalle misure di sostegno, in uno dei prossimi vertici. I future sull'Eurostoxx50 sono sostanzialmente invariati, mentre quelli sul Ftse Mib di Piazza Affari segnano +0,15%. In rialzo il petrolio, sui massimi dal 2018 attorno a quota 73 dollari per il Wti.

