Borsa: venerdi' nero con guerra dazi, Milano in picchiata chiude a -6,5% -2

Per le banche un bagno di sangue dopo i fasti dell'inverno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 apr - Sono servite a poco le buone notizie arrivate dagli Usa, con i dati sull'occupazione a marzo migliori delle attese che hanno dimostrato la tenuta del mercato del lavoro e dell'economia americana. Su questo terreno si e' innestata anche un botta e risposta tra Trump e Jerome Powell. Il presidente della Fed in un discorso ha infatti dichiarato che i dazi "faranno aumentare l'inflazione" e che quindi la Banca centrale Usa "non modifichera' i tassi d'interesse finche' non avra' un quadro piu' chiaro sul loro impatto". Immediata la risposta del tycoon per cui "questo sarebbe il momento perfetto" per abbassare il costo del denaro e invitando Powell "a non fare politica". Tornando all'azionario europeo, dove l'Euro Stoxx 600 ha bruciato 1.200 miliardi di euro, le vendite non hanno risparmiato alcun settore. A mettere a segno i maggiori cali sono stati i titoli industriali, le materie prime e le banche. Uno scenario che si e' riflesso anche sul Ftse Mib milanese, dove oltre a Mps, sono affondate anche Bper (-10,4%) e Mediobanca (-10,3%) per citare alcune banche. Gli investitori, in particolare, hanno alleggerito le loro posizioni su tutto il comparto finanziario e del credito, dopo i guadagni messi a segno nella corsa degli ultimi mesi in scia alla febbre del M&A. L'escalation della guerra commerciale scatenata da Trump ha innescato i timori per una recessione globale, che, insieme a nuovi tagli dei tassi da parte delle banche centrali, rischierebbe di pesare sui portafogli degli istituti. I timori di una contrazione dell'economia e di un calo della domanda di energia, uniti all'aumento della produzione da parte dei paesi dell'Opec+, hanno continuato a mettere sotto poi i petroliferi, Eni (-4,5%), Saipem (-7,6%) e Tenaris (-4,7%). Nella debacle generale, ha resistito Diasorin (+1,29%) e ha contenuto le perdite Amplifon (-0,38%), con il settore famraceutico per il momento escluso dai dazi di Trump.

