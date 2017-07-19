Borsa: utility ben comprate su scommessa tagli Fed, a Milano scatta Italgas (+1,4%)

Acquisti anche su A2A (+0,94%), verso rinnovo vertici (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 feb - Acquisti su Italgas che si posiziona tra i migliori titoli del listino (Ftse Mib -0,43%). Le azioni salgono dell'1,44% a 10,58 euro.

In generale e' ben comprato tutto il comparto delle utility a livello europeo, con l'Euro Stoxx di settore che viaggia in progresso dello 0,26%. A sostenere le azioni del settore l'attesa per il dato sul lavoro americano, molto caro alla Fed per poter orientare la politica sui tassi. In particolare i tagli dello scorso anno hanno ridotto il tasso sui fed-funds a un intervallo compreso tra il 3,5% e il 3,75%, un livello che la Fed ha riaffermato nella sua ultima riunione del mese scorso. Secondo il Fedwatch del Cme Group, il mercato scommette ora su una sforbiciata al costo del denaro non prima della riunione di giugno. Cruciale sara' anche la pubblicazione dell'indice dei prezzi al consumo in arrivo sempre da oltreoceano nella giornata di venerdi'. Le scommesse su una sforbiciata sui tassi ha un impatto positivo sulle utility rendendole piu' attraenti visto che solitamente presentano cedole elevate, rispetto alle obbligazioni, i cui rendimenti sul mercato (e dunque anche quelli sulle nuove emissioni), continueranno a calare.

Sul fronte meramente della cronaca, Italgas sarebbe pronta a presentare ricorso contro l'aggiudicazione della gara per la distribuzione del gas nell'ambito territoriale di Trento.

Nel dettaglio, in base alla sentenza, il Tar di Trento ha stabilito che la societa' guidata da Paolo Gallo potra' accedere agli atti della gara gas da 410 milioni di euro per l'Atem Trento, aggiudicata a meta' gennaio a Novareti. Piu' nello specifico il Tar ha accolto integralmente il ricorso di Italgas ordinando l'accesso integrale ai documenti oscurati dell'offerta di Novareti; inoltre ha respinto integralmente il separato ricorso con cui Novareti chiedeva l'oscuramento integrale della propria offerta; infine ha respinto il ricorso incidentale proposto da Novareti al fine di acquisire l'accesso all'Acb (Analisi Costi Benefici) contenuta nell'offerta di Italgas. In questo modo, potendo avere pieno accesso agli atti di gara, nei prossimi giorni Italgas conta di finalizzare l'atto di ricorso contro l'aggiudicazione.

Come detto viaggiano in buon rialzo anche gli altri titoli del comparto con A2A che sale dello 0,94% a 2,57 euro.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, il presidente Roberto Tasca e il ceo Renato Mazzoncini dovrebbero essere riconfermati. L' appuntamento e' per fine aprile, fanno notare gli analisti di Equita, con l'assemblea chiamata per l'approvazione del bilancio e la nomina del nuovo Cda. Per Mazzoncini si tratterebbe del terzo mandato. Per Hera +0,7%.

Lab-.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 11-02-26 09:47:32 (0211)ENE,UTY 5 NNNN