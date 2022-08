Borsa: utility ancora sotto i riflettori con prezzi gas in calo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 ago - Mentre l'andamento dei prezzi del gas continua a tenere banco, anche sul fronte politico, diventando uno dei temi caldi della campagna elettorale per le prossime elezioni, le utility restano osservate speciali a Piazza Affari, dove il Ftse Mib cede circa un punto (Italgas -1,58%, Snam -1,2%, Hera -1,71%, A2a -3,51%, Enel -1,8% e Terna -2,12%). Oggi, dopo l'avvio in altalena, i prezzi del gas naturale sono in calo oltre il 17% fino a 275 euro al megawattora, contro la chiusura a 339,19 di venerdi', un nuovo massimo e poco sotto il record intraday di 345 euro toccato il 7 marzo scorso, all'inizio della guerra in Ucraina. "La settimana comincia con forti vendite sul gas Ttf in scia all'aumento piu' rapido del previsto delle scorte tedesche e a un possibile accordo a breve tra Francia e Algeria (terzo fornitore nei confronti dell'Europa dopo Russia e Norvegia) per l'incremento di circa il 50% delle importazioni di gas naturale liquefatto", sottolineano gli analisti di Mps Capital Services. In questo contesto, secondo il primo ministro ceco Petr Fiala, presidente di turno dell'Unione europea, sara' convocato entro meta' settembre un summit straordinario dei ministri dell'energia dell'Ue per discutere misure specifiche di emergenza per il settore energetico, cosa che, secondo gli analisti di Equita, "potrebbe spianare la strada all'introduzione di un tetto ai prezzi del gas a livello europeo", cosa chiesta a gran voce da vari Governi, compreso quello italiano. Inoltre, la task force europea sui prezzi dell'energia dovrebbe riunirsi il 7 settembre. "L'introduzione di un tetto ai prezzi potrebbe risolvere i problemi di volatilita', riducendo il peso degli incrementi sulle famiglie e sull'economia. Restano pero' problemi legati al tipo di strumento finanziario, che, se approvato a livello europeo, dovrebbe essere implementato a livello nazionale, in una cornice di maggiore flessibilita' di bilancio (Germania e Olanda si oppongono a una misura di questo tipo)", spiega Equita. Proprio in termini di reperimento delle risorse necessarie, secondo il Corriere della Sera, il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro dell'Economia Daniele Franco starebbero studiando come reperire i fondi per un secondo pacchetto energetico per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi del gas e dell'elettricita', escludendo pero' uno scostamento di bilancio per finanziare la misura. Intanto, tutti i partiti in campo per le elezioni del 25 settembre si sono detti favorevoli a "un armistizio" temporaneo per consentire a Draghi di elaborare una proposta di intervento sui prezzi.

