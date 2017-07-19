Borsa: Unipol -3%, conti sopra attese ma settore paga taglio guidance Munich Re

Giu' tutte le big assicurative europee, Generali -0,5% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 ago - Una semestrale per gli analisti 'piu' forte delle attese' non basta a Unipol (-3,3%) che soffre a Piazza Affari, come tutto il comparto assicurativo (Generali -0,5%), dopo il taglio dei target da parte di Munich Re. A spingere i conti del gruppo italiano, pero', e' anche il risiko bancario. Unipol, infatti, nel primo semestre ha registrato un utile netto consolidato pari a 743 milioni (+17,6% rispetto allo stesso periodo 2024) includendo il contributo delle partecipate Bper e Popolare di Sondrio. La raccolta diretta assicurativa e' a 9,171 miliardi, in crescita del 12,3%. Quella nel comparto Danni si attesta a 4,788 miliardi (+4,5%), nel Vita a 4,383 miliardi (+22,3%), con un indice di solvibilita' al 222% (dal 212% di fine 2024).

Si tratta, spiegano gli esperti di Intermonte, di numeri in linea con le loro stime e leggermente superiori al consensus: 'Tutto lascia presagire un forte 2025 che migliorera' ulteriormente la visibilita' sugli obiettivi del piano triennale, che consideriamo conservativi con un buon margine di miglioramento, non da ultimo in termini di politica di distribuzione dei dividendi'. Anche Equita parla di risultati nel secondo trimestre 'piu' forti delle attese grazie, principalmente per una piu' forte performance nei segmenti Life e Altro'. Il settore 'Altre attivita'' e' dove confluiscono diverse business collaterali, dagli alberghi di Una alla rete di poliambulatori Santagostino.

Numeri che, pero', non bastano a sostenere il titolo Unipol, visto che il settore nella prima parte di seduta appare 'zavorrato' dalle decisioni di Munich Re che ha rivisto al ribasso le previsioni annue sui ricavi assicurativi a causa dell'andamento del business e dei tassi di cambio (anche se ha confermato le stime sugli utili). Taglio di alcuni target che mostra come il comparto assicurativo non sia immune alle tensioni che si stanno registrano sui mercati, dovute, tra le altre cose, a incertezze geopolitiche, dazi e dinamiche inflattive. Da qui le vendite anche sulle altre big europee, dalla svizzera Helvetia Insurance (-1,1%) ad Axa (-1%), passando per Zurich (-0,8%) e Allianz (-0,4%).

