Borsa: UniCredit +2%, sale a 20% Commerz e aspetta Tar su golden power

Anche la banca tedesca guadagna oltre il 2% a Francoforte (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 lug - Acquisti su UniCredit a Piazza Affari, dove i titoli dell'istituto salgono del 2,04% a 59,63 euro. Ieri sera la banca guidata dall'a.d. Andrea Orcel ha annunciato di aver 'convertito in azioni circa il 10% della sua posizione sintetica in Commerzbank, portando la propria quota in azioni e i relativi diritti di voto effettivi a circa il 20%'. La mossa, ha precisato la banca, e' stata effettuata 'dopo aver ricevuto tutte le necessarie approvazioni legali e regolamentari, comprese quelle della Banca centrale europea, dell'Autorita' federale tedesca per la concorrenza e della Federal Reserve, a riprova dell'adeguatezza delle proprie azioni e dell'approccio adottato'. UniCredit intende inoltre 'convertire in azioni la restante posizione sintetica di circa il 9% a tempo debito, raggiungendo circa il 29% dei diritti di voto in Commerzbank', che a sua volta sul listino di Francoforte e' in rialzo di oltre il 2% a 30,6 euro. 'Con questi passi - ha sottolineato Piazza Gae Aulenti - UniCredit diventa il maggiore azionista di riferimento di Commerzbank'.

'La conversione del 10% della posizione in derivati - commentano gli analisti di Equita - permettera' il consolidamento a equity della partecipazione in Commerzbank, con un contributo aggiuntivo alla bottom line UniCredit a regime superiore a 600 milioni (e pari a circa 1 miliardo in caso di quota pari al 29%), con un impatto positivo sull'utile per azione adjusted 2026 maggiore del 6%'.

L'operazione, aggiungono gli esperti, 'a nostro avviso e' finalizzata a mantenere flessibilita' nella propria posizione negoziale, anche in un'ottica di investimento di lungo termine nella banca tedesca'.

Gli sviluppi sul fronte tedesco arrivano nel giorno in cui e' in programma l'udienza di merito del Tar del Lazio sul ricorso presentato da UniCredit contro il decreto golden power del governo. L'uso dei poteri speciali da parte di Roma e' finito anche nel mirino della Commissione europea, che si prepara a contestare l'intervento dell'esecutivo nell'ops su Banco Bpm (+1,53% a 10,65 euro). 'Relativamente a questo punto - prosegue Equita - diversi articoli di stampa puntualizzano come in realta' la lettera della Commissione farebbe parte delle interlocuzioni in corso tra Ue e governo italiano e che una decisione definitiva (immediatamente esecutiva) verra' presa solo dopo la risposta del governo, attesa salvo proroghe in 10-15 giorni'.

'Difficilmente dunque - concludono - una decisione finale sara' esecutiva prima della fine del periodo di offerta su Banco Bpm fissato al 23 luglio'. A Piazza Affari, intanto, l'offerta di UniCredit resta a sconto del 7,1% rispetto alla valutazione di mercato di Piazza Meda.

