Borsa: Unicredit (-0,4%) volatile, attesa per indicazioni Franco su Mps

Il ministro parlera' alle 20 in Commissione finanze (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 ago - Unicredit volatile a Piazza Affari, nel giorno in cui il ministro dell'Economia, Daniele Franco, sara' ascoltato dalle Commissione finanze di Camera e Senato per riferire sulla vicenda Unicredit-Banca Mps. Dopo un avvio al rialzo, le quotazioni dell'istituto hanno invertito la rotta: adesso perdono lo 0,4%, attestandosi a 9,83 euro. Salgono di circa mezzo punto percentuale le quotazioni dell'istituto senese, a 1,13 euro.

Il mercato ha apprezzato la mossa di Unicredit, annunciata la scorsa settimana, di trattare con il Mef per acquistare asset di Banca Mps. Sebbene i confini dell'operazione siano tutti da definire, gli analisti sono convinti che, come indicato anche dai vertici della banca, l'acquisizione di asset Mps, se andra' in porto, creera' valore per Piazza Gae Aulenti. Anche perche' sicuramente verranno scelte le attivita' commerciali del centro nord, piu' radicate sul territorio e probabilmente piu' redditizie. D'altra parte nelle prossime settimane circoleranno solo rumor e indiscrezioni visto che la duo diligence andra' avanti fino a meta' settembre. E' comprensibile, dunque, che questa sera, alle ore 20, il ministro Franco illustrera' solamente l'architettura portante dell'operazione, sorvolando sui dettagli, ancora tutti da definire. Probabilmente dara' rassicurazioni su come il Governo - e quindi il Mef come azionista al 64% della banca - intende affrontare i nodi piu' importanti e sensibili per la politica, dall'occupazione, alla salvaguardia del patrimonio storico dell'istituto senese. Verra' fatta luce anche sugli impegni presi con l'Europa, che il Governo sembra voler onorare. Impegni che prevedono l'uscita del Tesoro dal capitale di Mps entro inizio 2022.

Nell'attesa delle indicazioni di Franco, pero', gli investitori preferiscono alleggerire le posizioni su Unicredit, pur continuando a essere convinti che l'impianto dell'operazione possa risultare favorevole all'istituto di Piazza Gae Aulenti, che cosi' guadagnerebbe posizione di mercato nei confronti della rivale Intesa Sanpaolo, diventata ben piu' grande dopo l'integrazione di Ubi. L'alzata di scudi da parte della politica contro un eventuale spezzatino della banca piu' antica del mondo, pero', potrebbe rendere piu' impervia la strada per realizzare il deal. Oggi anche il segretario del Pd, Enrico Letta, per altro candidato a Siena per le suppletive, dopo che Pier Carlo Padoan ha abbandonato la poltrona per diventare presidente di Unicredit, ha chiesto quattro punti cardine: salvaguardia dell'occupazione, il no a ogni ipotesi di 'spezzatino', il mantenimento del marchio e del legame con la citta' e infine una continuita' nell'accompagnamento dello Stato in questa complessa fase di riorganizzazione.

