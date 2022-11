Borsa: un altro passo in avanti per l'Europa, a Milano (+0,9%) vola Tim -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 nov - Gli investitori hanno premiato anche il titolo di Banca Generali (+3,7%) in scia ai conti annunciati venerdi' scorso. Sale nel risparmio gestito anche Anima (+3,8%) dopo i numeri del terzo trimestre. Bene la compagnia Generali (+2%) che ha annunciato di avere siglato in Portogallo un accordo di distribuzione a lungo termine con Ctt Group, entrandone nel capitale con l'8,7%. Fuori dal paniere principale balzo per il costruttore Webuild (+6,2%) nel giorno dell'annuncio del contratto in consorzio da 291 milioni di euro di valore complessivo firmato in Romania. Fiammata anche per il titolo della Juventus (+8,5%) grazie alla vittoria di ieri sera nel posticipo di Serie contro l'Inter.

Tornando a UniCredit, c'e' da sottolineare che nelle ultime settimane le quotazioni della banca avevano registrato una vera e propria volata, spinte dai conti in crescita del terzo trimestre e dalla revisione al rialzo per le stime di fine anno. A far scattare le prese di beneficio oggi, come detto, sono state invece le indiscrezioni riportate dal Financial Times, secondo il quale tra la Banca centrale europea e Unicredit ci sarebbero "attriti" in merito alla politica di restituzione della liquidita' agli azionisti, oltre che sulla presenza dell'istituto in Russia. Secondo la ricostruzione del quotidiano finanziario, 'la tensione sarebbe cresciuta da quando l'amministratore delegato, Andrea Orcel, e' subentrato nell'aprile 2021, mettendo in atto una strategia aggressiva per rivedere le operazioni di UniCredit e aumentare il payout agli azionisti'. Nessun commento ufficiale, comunque, e' stato rilasciato dalla Bce, mentre UniCredit ha sottolineato che "la Bce ci ha sempre fornito indicazioni" durante la revisione strategica e "il sostegno delle autorita' di regolamentazione e' indicativo della fiducia che hanno dimostrato nei confronti dell'istituto".

Enr-

(RADIOCOR) 07-11-22 17:53:55 (0483) 5 NNNN