Borsa: Trump rilancia settore difesa, Fincantieri e Leonardo ne approfittano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 dic - Brilla il comparto della difesa in Europa con il quadro geopolitico internazionale che non accenna a stabilizzarsi. I venti di guerra e la pace ancora lontana sul fronte caldo dell'Ucraina, alimentano gli acquisti sui titoli bellici: a Milano svettano in cima al Ftse Mib (-0,11%) Fincantieri (+2% a 16,84 euro) e Leonardo (+1,52% a 50,16 euro).

Toniche le quotazioni anche di Airbus (+0,34% a 196,38 euro) a Parigi (Cac -0,21%), Rheinmetall (+0,2 a 1.548 euro), Renk (+0,47% a 53,53 euro) e Hensoldt (+0,48% a 73,85 euro) a Francoforte (Dax +0,02%), Bae System (+0,17% a 1.720 sterline) a Londra (Ftse 100 +0,11%).

A gettare benzina sul fuoco e' ancora il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha annunciato il varo di una nuova classe di navi da guerra di grandi dimensioni che portera' il suo nome. Queste navi saranno 'le migliori al mondo', ha assicurato Trump durante una conferenza stampa dalla sua residenza di Mar-a-Lago in Florida, precisando che per cominciare saranno costruite due navi da guerra della 'Trump Class USS Defiant'. Il tycoon ha dichiarato che questa nuova classe di navi da '30.000 a 40.000 tonnellate' e' stata concepita come un messaggio 'per tutti'. Il piano prevede inizialmente due navi, ma in seguito verra' ampliato a dieci e infine a venti-venticinque pezzi.

L'inquilino della Casa Bianca e' tornato poi sulla Groenlandia, di cui - ha detto durante un intervento insieme al ministro della Difesa, Pete Hegseth, a Palm Beach in Florida - gli Stati Uniti hanno 'bisogno' per garantire la propria sicurezza nei confronti di Cina e Russia. 'Se guardiamo le coste della Groenlandia, ci sono navi russe e cinesi ovunque. Ne abbiamo bisogno per la nostra sicurezza nazionale', ha insistito il presidente, sottolineando che i groenlandesi 'non sono protetti militarmente' da Copenaghen.

Le dichiarazioni fanno seguito all'annuncio da parte del capo di Stato americano della nomina di un inviato speciale (il governatore della Louisiana Jeff Landry) per il territorio autonomo danese.

Tutto questo mentre e' sempre piu' alta la tensione tra Stati Uniti e Venezuela, con il persistente blocco delle spedizioni di greggio dal Paese dell'America meridionale.

Secondo quanto riportato dall'Associated Press, il presidente Donald Trump si e' riunito ieri notte con il segretario di Stato, Marco Rubio, il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, e il segretario della Marina e John Phelan, nel suo resort di Mar-a-Lago, da dove ha lanciato nuove minacce al presidente Nicola's Maduro: se il leader venezuelano 'gioca duro - ha detto Trump - sara' l'ultima volta che potra' farlo'.

Sul fronte ucraino, intanto, la Russia ha lanciato all'alba un attacco aereo su Kiev, secondo quanto riferito dall'esercito ucraino. Il nuovo raid arriva a pochi giorni dalla conclusione, domenica, di un ciclo di colloqui di pace guidati dagli Stati Uniti a Miami, che hanno riunito funzionari statunitensi con delegazioni ucraine ed europee, insieme a contatti separati con rappresentanti russi.

