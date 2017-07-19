Borsa: torna a sorridere in scia a Wall Street, Milano +1% con Avio e Saipem -2-
Ops Ecom -9%, no condizioni per composizione crisi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 giu - A Piazza Affari il Ftse All Share ha terminato la giornata a +1,02%, mentre nel resto d'Europa Francoforte e' salita dell'1,43%, parigi dello 0,44% e Madrid dello 0,44%. Piu' attardata Londra, che non e' andata oltre un +0,12%. Tornando ai titoli milanesi, gli acquisti hanno sostenuto Buzzi (+3,01%), Nexi (+2,37%) e UniCredit. In rosso invece Tenaris (-1,59%), Lottomatica (-0,69%) e Moncler (-0,67%). Al di fuori del paniere principale, Ops Ecom, la ex Giglio Group, ha perso sul finale il 9,09% dopo aver annunciato che a oggi non risultano sussistere le condizioni per portare a temine con successo la composizione negoziata della crisi di impresa (Cnc) avviata dalla societa' il 31 ottobre 2025 e la cui scadenza era stata prolungata fino a settembre 2026. Male anche Fidia (-8,7%), D'Amico (-6,86%), Brioschi (-5,63%) e Aeffe (-5,26%), mentre si sono messe in luce la Ss Lazio (+8,44%), Carel Industries (+6,19%) e Bff Bank (+5,34%).
Ppa-
(RADIOCOR) 30-06-26 18:01:45 (0622) 5 NNNN
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Ops Ecom
|0,02
|-9,09
|17.35.29
|0,02
|0,02
|0,02
|Lottomatica Group
|24,30
|-0,69
|17.35.24
|24,07
|24,82
|24,26
|Bff Bank
|3,076
|+5,34
|17.36.33
|2,86
|3,09
|2,93
|Tenaris
|24,21
|-1,59
|17.37.13
|24,18
|24,74
|24,55
|Carel Industries
|31,75
|+6,19
|17.35.58
|30,20
|31,75
|30,30
|Saipem
|4,409
|+3,77
|17.35.21
|4,286
|4,442
|4,332
|Nexi
|3,542
|+2,37
|17.37.17
|3,418
|3,609
|3,476
|Avio
|31,45
|+6,68
|17.35.03
|29,70
|31,70
|30,00
|Unicredit
|78,26
|+1,95
|17.36.35
|76,45
|78,26
|76,95
|Buzzi
|44,79
|+3,01
|17.35.22
|43,23
|45,01
|43,70
|Moncler
|50,78
|-0,67
|17.35.15
|49,98
|51,28
|50,72
|Aeffe
|0,162
|-5,26
|17.35.22
|0,16
|0,1665
|0,1665
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