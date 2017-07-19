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            Borsa: torna a sorridere in scia a Wall Street, Milano +1% con Avio e Saipem -2-

            Ops Ecom -9%, no condizioni per composizione crisi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 giu - A Piazza Affari il Ftse All Share ha terminato la giornata a +1,02%, mentre nel resto d'Europa Francoforte e' salita dell'1,43%, parigi dello 0,44% e Madrid dello 0,44%. Piu' attardata Londra, che non e' andata oltre un +0,12%. Tornando ai titoli milanesi, gli acquisti hanno sostenuto Buzzi (+3,01%), Nexi (+2,37%) e UniCredit. In rosso invece Tenaris (-1,59%), Lottomatica (-0,69%) e Moncler (-0,67%). Al di fuori del paniere principale, Ops Ecom, la ex Giglio Group, ha perso sul finale il 9,09% dopo aver annunciato che a oggi non risultano sussistere le condizioni per portare a temine con successo la composizione negoziata della crisi di impresa (Cnc) avviata dalla societa' il 31 ottobre 2025 e la cui scadenza era stata prolungata fino a settembre 2026. Male anche Fidia (-8,7%), D'Amico (-6,86%), Brioschi (-5,63%) e Aeffe (-5,26%), mentre si sono messe in luce la Ss Lazio (+8,44%), Carel Industries (+6,19%) e Bff Bank (+5,34%).

            Ppa-

            (RADIOCOR) 30-06-26 18:01:45 (0622) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Ops Ecom 0,02 -9,09 17.35.29 0,02 0,02 0,02
            Lottomatica Group 24,30 -0,69 17.35.24 24,07 24,82 24,26
            Bff Bank 3,076 +5,34 17.36.33 2,86 3,09 2,93
            Tenaris 24,21 -1,59 17.37.13 24,18 24,74 24,55
            Carel Industries 31,75 +6,19 17.35.58 30,20 31,75 30,30
            Saipem 4,409 +3,77 17.35.21 4,286 4,442 4,332
            Nexi 3,542 +2,37 17.37.17 3,418 3,609 3,476
            Avio 31,45 +6,68 17.35.03 29,70 31,70 30,00
            Unicredit 78,26 +1,95 17.36.35 76,45 78,26 76,95
            Buzzi 44,79 +3,01 17.35.22 43,23 45,01 43,70
            Moncler 50,78 -0,67 17.35.15 49,98 51,28 50,72
            Aeffe 0,162 -5,26 17.35.22 0,16 0,1665 0,1665


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