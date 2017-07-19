Borsa: torna a sorridere in scia a Wall Street, Milano +1% con Avio e Saipem -2

Ops Ecom -9%, no condizioni per composizione crisi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 giu - A Piazza Affari il Ftse All Share ha terminato la giornata a +1,02%, mentre nel resto d'Europa Francoforte e' salita dell'1,43%, parigi dello 0,44% e Madrid dello 0,44%. Piu' attardata Londra, che non e' andata oltre un +0,12%. Tornando ai titoli milanesi, gli acquisti hanno sostenuto Buzzi (+3,01%), Nexi (+2,37%) e UniCredit. In rosso invece Tenaris (-1,59%), Lottomatica (-0,69%) e Moncler (-0,67%). Al di fuori del paniere principale, Ops Ecom, la ex Giglio Group, ha perso sul finale il 9,09% dopo aver annunciato che a oggi non risultano sussistere le condizioni per portare a temine con successo la composizione negoziata della crisi di impresa (Cnc) avviata dalla societa' il 31 ottobre 2025 e la cui scadenza era stata prolungata fino a settembre 2026. Male anche Fidia (-8,7%), D'Amico (-6,86%), Brioschi (-5,63%) e Aeffe (-5,26%), mentre si sono messe in luce la Ss Lazio (+8,44%), Carel Industries (+6,19%) e Bff Bank (+5,34%).

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(RADIOCOR) 30-06-26 18:01:45 (0622) 5 NNNN