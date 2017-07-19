Borsa Tokyo: Nikkei chiude negativo (-1,25%) su Fed e verbali BoJ

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 feb - Inizio di settimana negativa per la Borsa di Tokyo. L'indice di riferimento Nikkei ha chiuso in calo dell'1,25% a 52.655,18 punti, male anche l'indice piu' ampio Topix -0,85% a 3.536,13 punti. A trascinare al ribasso i listini, secondo gli esperti, sarebbe il momento di attesa per il futuro della Fed dopo la decisione di Donald Trump di scegliere Kevin Warsh per la guida delle Federal Reserve, un candidato che verrebbe visto come meno accomodante del previsto. Decisione che ha avuto come prima conseguenza un calo del prezzo dei metalli preziosi e una frenata del petrolio. Non hanno entusiasmato gli operatori giapponesi neanche i verbali della BoJ che confermano un'economia giapponese in ripresa ma con ombre sulle conseguenze dalle politiche commerciali mondiali; timori anche dall'andamento dello yen.

