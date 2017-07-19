Borsa Tokyo: chiusura contrastata, Nikkei -0,45% in scia Wall Street

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 ott - Chiusura contrastata alla Borsa di Tokyo, riflettendo una sessione debole a Wall Street, con gli investitori sempre piu' cauti riguardo alle elevate valutazioni e ai miliardi investiti nell'intelligenza artificiale. Al termine della seduta di oggi, l'indice Nikkei ha chiuso in ribasso dello 0,45% a 47.734,99 punti, mentre l'indice allargato Topix ha guadagnato lo 0,24% a 3.235,66 punti. Il sentiment e' stato ulteriormente aggravato dall'incertezza politica in Giappone e dal perdurante shutdown del governo statunitense. Gli investitori si stanno inoltre concentrando sulle potenziali iniziative politiche di Sanae Takaichi dopo la sua elezione a capo del Partito Liberal Democratico al governo. Intanto, sul mercato valutario, lo yen ha continuato ad accusare debolezza.

