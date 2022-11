Borsa Tokyo: chiude in rialzo favorita da yen debole (+0,3% Nikkei)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 nov - Nuova seduta positiva per la Borsa di Tokyo dopo il forte rialzo della vigilia. C'e' fiducia sul mercato spiegano gli operatori e il deprezzamento dello yen contro dollaro viene visto come positivo alla luce dei risultati trimestrali che stanno pubblicando le grandi aziende esportatrici nipponiche.

C'e' anche l'aspettativa che la prossima riunione del Fomc della Fed possa segnalare un rallentamento nella politica monetaria restrittiva della banca centrale Usa. L'indice Nikkei dei 225 titoli guida ha chiuso in rialzo dello de 0,33% a 27.678,92 punti e l'indice Topix ha guadagnato lo 0,47% a 1.938,50 punti. Tra i titoli in calo Toyota che ha diffuso la trimestrale durante la seduta di borsa. Il titolo della casa automobilista ha perso l'1,9% a 2.019,5 yen.

Toyota ha confermato la guidance sull'anno ma ha rivisto al ribasso gli obiettivi di produzione e di vendite in volume per effetto delle difficolta' persistenti nella catena di approvvigionamento in particolare per i semiconduttori.

