Borsa: Tod's (+7,3%) dopo conti, per analisti ricavi retail sopra stime

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 mag - I conti del primo trimestre, in particolare il rialzo del fatturato, mettono il turbo al titolo di Tod's, che sale piu' del 7% ed e' la migliore di Piazza Affari (+0,41% il Ftse Mib e +0,44% l'All Share). Al momento le azioni salgono del 7,38% a 47,44 euro per azione, dopo essere arrivate fino a un massimo di 47,62 euro, livello che non si vedeva da inizio settembre 2019. Come comunicato ieri, nei primi tre mesi il fatturato consolidato del gruppo e' ammontato a 178,7 milioni di euro (+17% e +18,8% a cambi costanti). 'I numeri del trimestre riflettono il diverso impatto della pandemia. Abbiamo registrato una crescita a tripla cifra in Cina, bellissimi i risultati del marchio Roger Vivier. Molto forte anche il canale e-commerce, con una crescita molto sostenuta, superiore anche alle nostre aspettative. Abbiamo registrato risultati eccellenti in quelle aree del mondo in cui abbiamo potuto tenere aperti i negozi, mentre sono stati piu' deboli i risultati nei paesi occidentali, penalizzati dai lunghi periodi di chiusura dei negozi", ha detto Diego Della Valle, amministratore delegato del gruppo. Secondo gli analisti di Equita, "la sorpresa e' venuta principalmente dal retail", che ha messo a segno un risultato sopra le attese (-14% a cambi costanti, contro il -17% atteso e in miglioramento dal -18% del quarto trimestre). "Gli sforzi del gruppo sulle collezioni (in particolare per Tod's) e sul digitale, uniti a una migliore dinamica del settore e a una base estremamente bassa, possono portare un miglioramento del retail nei prossimi trimestri", ha segnalato Equita, secondo cui, pero', "solo l'angolo speculativo supporta gli attuali livelli del titolo, anche se non ci aspettiamo si materializzi a breve".

