Borsa: titoli lusso sotto pressione con nuovo lockdown in citta' Cina, Moncler -2,35%

Giu' anche i giganti francesi Lvmh, Hermes e Kering (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 set - Titoli del lusso europei sotto pressione, sulla scia della notizia che la citta' cinese di Chengdu sara' sottoposta a un nuovo lockdown a partire da giovedi' sera, confinando circa 21 milioni di abitanti. Cosi', mentre a Milano il Ftse Mib cede l'1%, Moncler e' tra le peggiori con un -2,35%, ma non va meglio agli altri colossi del settore in Italia (Brunello Cucinelli -3,19%, Aeffe -3,93%) e all'estero (Kering, Lvmh ed Hermes rispettivamente -2,43%, -2,925 e -2,38% a Parigi, Burberry -2,83% a Londra). Dopo la fine del lockdown piu' esteso che ha colpito la Cina tra marzo e maggio, a partire da giugno sono state introdotte restrizioni localizzate: "Finche' il governo manterra' la propria politica di Zero-Covid (plausibilmente almeno fino al Congresso del partito in ottobre), il ritorno alla vita normale in Cina non sara' lineare ma probabilmente soggetto a stop and go", sottolineano gli analisti di Equita, che comunque ricordano che "come emerso dai commenti delle societa' del settore, l'appetito del consumatore cinese per i beni di lusso rimane alto e si e' visto un netto miglioramento dei trend di spesa da giugno (con ritorno a crescita anno su anno in alcuni casi), nonostante le continue restrizioni e l'indebolimento del quadro macroeconomico". Detto questo, anche se "l'impatto del Covid in Cina e' visto come di breve termine", le ricadute sul comparto non sono ancora superate: "Pensiamo che, una volta normalizzata la gestione del virus (nuovo vaccino mRNA in via di approvazione), l'esposizione del settore a questo mercato (circa 25% del fatturato) possa tornare a essere di supporto, auspicabilmente dal 2023, rispetto alle prospettive di rallentamento macro negli Stati Uniti e soprattutto in Europa", sottolinea ancora Equita.

