Borsa: timori su tassi frenano ancora l'Europa, Milano chiude a -0,2% con Fineco ko -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 set - Piazza Affari nel corso della seduta ha tentato un recupero in positivo grazie alla buona performance delle utility, recupero poi fallito per il peso dei bancari e soprattutto di Finecobank che ha perso il 5,74%, con gli analisti che sottolineano come a fronte di una raccolta netta positiva (648 mln), i deflussi siano risultati sopra le attese nei depositi, che hanno portato a un saldo negativo per 517 milioni. In coda anche St (-4,06%) con i tech in sofferenza in Europa e negli Usa. Male le banche a partire da Mps (-2,67%) e Banco Bpm (-2%), cali inferiori per le altre banche con Intesa Sanpaolo che limita le perdite a -0,27%.

Fuori dal listino principale e in controtendenza rispetto al comparto Popolare di Sondrio (+2,45%): l'intenzione di Unipol (+0,4%) di rafforzarsi nell'azionariato alimenta le ipotesi di aggregazione con Bper Banca (-1,37%). In testa al listino, invece, le utility con Hera che archivia la seduta con un +3,22%, seguita da Terna (+2,75%) che ha annunciato oggi di aver assegnato a Prysmian (+0,45%) il contratto per la fornitura e la posa in opera dei cavi sottomarini e interrati dell'Adriatic Link, il collegamento tra Abruzzo e Marche da 1000 MW di potenza, lungo circa 250 km, di cui 210 km sottomarini. Tra le utility bene anche Snam (+1,92%), Enel (+1,74%), A2a (+1.169%) e Italgas (+1,64%). Gli acquisti hanno premiato pure Tim (+2,08%) dopo la decisione del Tar che sblocca i cantieri per la fibra ottica e le mosse del governo che vorrebbe stringere i tempi per la trasformazione in legge del provvedimento sull'ingresso del Mef nella futura NetCo della rete di fianco al fondo Kkr.

