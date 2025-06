Borsa: Tim tocca nuovo top sopra 0,4 euro mentre si avvicina assemblea soci

Si tratta di livelli che non si vedevano dal febbraio '22 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 giu - Dopo la frenata della vigilia, Tim ha di nuovo imboccato con vigore la via del rialzo, con gli investitori pronti a scommettere su qualche novita' che potrebbe emergere a valle dell'assemblea dei soci che si riunira' la settimana ventura. I titoli hanno aggiornato un nuovo massimo 2025 sopra 0,4 euro: passano di mano a 0,4042 euro, in rialzo del 2,9%. Si tratta di livelli che non si vedevano dal febbraio 2022, nei giorni dello scoppio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia (24 febbraio 2022).

Martedi' 24 giugno si terra' l'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria. La data e' stata posticipata rispetto a quella inizialmente prevista per aprile, a seguito del cambio della guardia tra Vivendi e Poste Italiane nell'azionariato della societa'. I soci saranno chiamati a votare piu' punti all'ordine del giorno, tra i quali l'approvazione del bilancio 2024, la politica di remunerazione e il piano di incentivi e stock option, oltre che alcune modifiche statutarie. La societa' aveva gia' fatto sapere che gli azionisti ordinari e di risparmio che non siano d'accordo alla modifica dell'oggetto sociale potranno esercitare il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni dall'iscrizione della delibera assembleare. Il board ha stabilito il valore di liquidazione a 0,2884 euro per le azioni ordinarie e 0,3295 euro per le azioni di risparmio (oggi si attestano in Borsa a 0,43 euro, in progresso dell'1,7%). In ogni caso l'efficacia dell'esercizio del diritto di recesso sara' subordinata al fatto che l'ammontare da pagare non ecceda complessivamente l'importo di 100 milioni. Oltre alla modifica dell'oggetto sociale, il board di Tim proporra' la riduzione del numero massimo dei componenti del cda e la modifica della percentuale di possesso azionario per la legittimazione alla presentazione delle liste. Da rammentare che il board di Tim chiedera' all'assemblea la modifica del perimetro dell'oggetto sociale, in modo da poter successivamente vendere piu' servizi di Poste, dopo il massiccio ingresso nel capitale dal gruppo guidato da Matteo Del Fante. Lo scorso febbraio, infatti, Poste aveva rilevato la quota del 9,8% circa di Cdp e poi a marzo aveva formalizzato l'acquisizione del 15% delle ordinarie (10,77% del capitale sociale) da Vivendi, portandosi complessivamente al 24,8% circa del capitale.

