Borsa: tenuta economia Usa rassicura, Milano +0,9% nonostante tonfo Stellantis -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 apr - Gli acquisti premiano anche Avio (+2,5%), Campari (+2,3%) e Nexi (+2%). Il titolo della paytech si riporta sui 4 euro, ai massimi da inizio anno, con un rialzo di circa il 30% nell'ultimo mese che ha visto il cambio al vertice con la nomina dell'ad Bernardo Mingrone. Seduta in caduta libera, invece, per Stellantis (-6,36%), con il titolo arrivato a sfiorare un ribasso del 10% dopo i conti del primo trimestre: il ritorno all'utile e la conferma della guidance non bastano. Il mercato resta deluso dai margini in Nord America (migliorati nettamente ma secondo gli analisti "gonfiati" da voci una tantum) e dai margini europei (nella regione Enlarged Europe 8 milioni di euro contro i 292 mln di un anno prima).
Giornata di conti anche per Prysmian (+2,9%) che ha recuperato terreno dopo le perdite iniziali. La societa' dei cavi ha chiuso il 2025 con utile e ricavi in crescita e ha confermato le guidance 2026. Il titolo ha reagito alle parole dell'ad Massimo Battaini nel corso della conference call con gli analisti: se sul fronte finanziario ha deluso il dato dell'ebitda inferiore alle attese, dalle sale operative fanno notare come le novita' sull'M&A e sulle guidance hanno fatto cambiare direzione alle quotazioni.
Fuori dal paniere principale, brutto scivolone per Bff Bank, dopo il crollo dell'utile netto 2025 (-83%) e la riduzione dei target finanziari per il 2026, mentre e' ancora in corso l'ispezione della Banca d'Italia.
dim.
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(RADIOCOR) 30-04-26 18:06:05 (0878)NEWS,ENE,ASS,UTY 5 NNNN
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Stellantis
|6,209
|-6,36
|17.37.34
|5,95
|6,486
|6,48
|Prysmian
|127,95
|+2,90
|17.35.29
|115,95
|131,00
|116,20
|Bff Bank
|2,074
|-13,66
|17.35.15
|1,933
|2,40
|2,372
|Nexi
|4,048
|+2,02
|17.37.48
|3,862
|4,048
|3,92
|Campari
|6,30
|+2,31
|17.35.18
|6,076
|6,306
|6,114
|Avio
|31,54
|+2,54
|17.35.15
|30,06
|31,75
|30,40
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