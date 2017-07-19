Borsa: tenuta economia Usa rassicura, Milano +0,9% nonostante tonfo Stellantis -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 apr - Gli acquisti premiano anche Avio (+2,5%), Campari (+2,3%) e Nexi (+2%). Il titolo della paytech si riporta sui 4 euro, ai massimi da inizio anno, con un rialzo di circa il 30% nell'ultimo mese che ha visto il cambio al vertice con la nomina dell'ad Bernardo Mingrone. Seduta in caduta libera, invece, per Stellantis (-6,36%), con il titolo arrivato a sfiorare un ribasso del 10% dopo i conti del primo trimestre: il ritorno all'utile e la conferma della guidance non bastano. Il mercato resta deluso dai margini in Nord America (migliorati nettamente ma secondo gli analisti "gonfiati" da voci una tantum) e dai margini europei (nella regione Enlarged Europe 8 milioni di euro contro i 292 mln di un anno prima).

Giornata di conti anche per Prysmian (+2,9%) che ha recuperato terreno dopo le perdite iniziali. La societa' dei cavi ha chiuso il 2025 con utile e ricavi in crescita e ha confermato le guidance 2026. Il titolo ha reagito alle parole dell'ad Massimo Battaini nel corso della conference call con gli analisti: se sul fronte finanziario ha deluso il dato dell'ebitda inferiore alle attese, dalle sale operative fanno notare come le novita' sull'M&A e sulle guidance hanno fatto cambiare direzione alle quotazioni.

Fuori dal paniere principale, brutto scivolone per Bff Bank, dopo il crollo dell'utile netto 2025 (-83%) e la riduzione dei target finanziari per il 2026, mentre e' ancora in corso l'ispezione della Banca d'Italia.

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