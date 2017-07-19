Borsa Stoccolma: +9% Sivers Semiconductors, forte aumento del portafoglio ordini

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 mag - Sivers Semiconductors riprende la via del rialzo alla Borsa di Stoccolma dopo l'annuncio dei conti del primo trimestre, che hanno evidenziato un forte aumento del portafoglio ordini, mettendo in sordina il calo dei ricavi e l'aumento delle perdite. Il titolo dell'azienda tecnologica svedese attorno alle 12,30 registra un progresso del 9% a 76,50 corone, a conclusione di una settimana sull'ottovolante. Lunedi' la quotazione e' ribassata del 17%, martedi' e' salita dell'1,5%, mercoledi' ha accusato un nuovo tonfo (-15%), seguito dal -4,3% di giovedi'. Cio' non toglie che dall'inizio dell'anno, il prezzo del titolo segni lo stratosferico guadagno del 1.725%. Sivers ha reso noto di avere realizzato un fatturato netto del primo trimestre di 61,9 milioni di corone svedesi, con una diminuzione del 22% su base annua. L'Ebitda rettificato e' negativo per 13,8 milioni rispetto a -6,0 milioni. La perdita netta ammonta a 42,7 milioni dal rosso di 49,9 milioni dello scorso anno. Il cash flow dalle attivita' operative e' negativo per 49,2 milioni, in peggioramento da -15,8 milioni. La societa' ha spiegato che il fatturato del trimestre e' stato influenzato negativamente dalla shutdown del governo statunitense nel quarto trimestre del 2025 e dai conseguenti ritardi nell'approvazione del bilancio della Difesa, nonche' da un contesto di tassi di cambio sfavorevoli. Le spese, spiega inoltre Sivers, sono aumentate per rafforzare le risorse commerciali a supporto di una pipeline in crescita e per prepararsi a una potenziale doppia quotazione negli Stati Uniti. 'Il recente aumento di capitale a maggio 2026 (per 125 milioni di corone, ndr) ha aggiunto investitori istituzionali di alta qualita' e fornisce una solida pista per la realizzazione dei nostri piani', sottolinea la societa'. 'La pipeline di opportunita' (ovvero il portafoglio ordini, ndr) di Sivers e' cresciuta del 77% da inizio anno a 799 milioni di dollari. Il forte aumento e' stato guidato da maggiori previsioni di produzione da alcuni clienti e un enorme flusso di interesse e impegno nei confronti dei nostri prodotti per beamformers wireless e laser al fosforo di indio', si legge inoltre nella documentazione sui conti trimestrali. 'Sono fiducioso che Sivers sia ben posizionata per un 2027 di trasformazione. Supportata da un Consiglio di amministrazione esperto, un team forte e motivato e una tecnologia differenziata, crediamo che l'azienda sia pronta a generare valore a lungo termine per gli azionisti e i clienti in tutto il mondo', ha dichiarato il presidente e ceo Vickram Vathulya. Secondo gli analisti di DNB Carnegie, i risultati del primo trimestre di Sivers Semiconductors sono contrastanti. Sulla base dei dati pubblicati, la societa' di ricerca ha calcolato che l'azienda ha registrato una crescita organica negativa dell'8%. La vera nota positiva e' rappresentata dalla forte crescita del portafoglio ordini, aumentato del 77% rispetto ai 453 milioni di dollari registrati nel quarto trimestre del 2025. DNB Carnegie ritiene che l'espansione del portafoglio ordini confermi il potenziale di crescita dell'azienda ,pur rilevando che il fatturato rimane basso rispetto alla struttura dei costi.

"Riteniamo che il rapporto del primo trimestre confermi la nostra visione del potenziale di crescita nei segmenti di business di Sivers, dato l'aumento del portafoglio ordini.

Tuttavia, osserviamo anche che il fatturato attuale rimane basso in termini assoluti e che l'incidenza dei costi sul fatturato e' significativa." L'azienda sta comunque adottando le misure appropriate e siamo fiduciosi che la crescita dei ricavi che prevediamo portera' l'attivita' verso la redditivita'. Consideriamo la crescita del portafoglio ordini come un chiaro segno di resilienza", scrivono gli analisti di Dnb Carnegie. Sivers Semiconductors si definisce 'un elemento chiave per la realizzazione di un'economia dei dati piu' ecologica, grazie a soluzioni fotoniche e wireless ad alta efficienza energetica'. La societa' ha 132 dipendenti, "31 dei quali con un Phd", come sottolinea la documentazione.

Gli-col

(RADIOCOR) 29-05-26 12:42:35 (0359) 5 NNNN