Borsa: St (+3,2%) e tech in evidenza, segnali positivi su settore da conti Nxp

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 apr - St si mette in evidenza a Piazza Affari e guida il rimbalzo dei titoli europei del settore. La societa' di semiconduttori guadagna il 3,2% a 43,55 euro per azione (Ftse Mib a -0,6%), ma sono ben comprate anche Infineon a Francoforte (+3,4%), Asml (+1%) e Be Semiconductor (+0,6%) ad Amsterdam.

A spingere gli acquisti i messaggi positivi sul settore che arrivano dai conti di Nxp (+16,9% nell'After hours a Wall Street), che ha chiuso il primo trimestre con ricavi in crescita del 12% a 3,18 miliardi di dollari, superando le attese degli analisti che erano di 3,15 miliardi. La sorpresa positiva e' pero' sul secondo trimestre dell'anno, con una guidance di fatturato che implica una crescita sequenziale al mid-point dell'8%, migliore delle attese del consensus. 'Lo slancio che abbiamo costruito dovrebbe accelerare per il resto del 2026', ha dichiarato il Ceo Rafael Sotomayor in un comunicato. Nxp ha indicato poi che il margine lordo rettificato per il trimestre in corso sara' tra il 57,5% e il 58,5%, mentre gli analisti prevedevano il 57,6%. La societa' ha ribadito i target 2027 che implicando una crescita a doppia cifra nel 2026 e 2027. Anche dal settore auto arriva un messaggio costruttivo, grazie alla transizione verso l'elettrificazione. Per quanto riguarda le pressioni su costi e supply chain, la societa' prevede un impatto pricing nel secondo trimestre indicato come 'immateriale', mentre al momento il conflitto in Medio Oriente non sta impattando sugli ordini in automotive e industrial.

'Nel complesso, dopo Texas e St, anche i messaggi di Nxp confermano un contesto di buona ripresa per il mondo analogico, sia sulla parte ciclica', sia 'grazie alle nuove opportunita' che l'AI apre al settore', commentano gli analisti di Equita, che sottolineano il posizionamento interessante di St proprio in quest'ultimo segmento.

Per quanto riguarda St, messaggi positivi sono arrivati anche dal roadshow di Intermonte, dove il Cfo, Lorenzo Grandi, e il Direttore delle Relazioni con gli Investitori, Cedric Pugni, hanno ribadito gli obiettivi finanziari annunciati recentemente, evidenziando che 'il punto principale e' che la domanda legata all'AI supera di gran lunga l'attuale capacita' produttiva, con un potenziale incremento legato alla capacita' di esecuzione dell'azienda'.

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(RADIOCOR) 29-04-26 10:26:11 (0271) 5 NNNN