Borsa: spiraglio Fed sui tassi non basta a dissipare dubbi su AI, Milano -0,6% -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 nov - La difesa e' stata al centro delle vendite anche a livello europeo. A Francoforte, Renk ha ceduto il 6,5%, Hensoldt il 7,1% e Rheinmetall il 7,2%; a Parigi Thales ha perso il 3,8%, a Londra Bae Systems il 2,4%, a Stoccolma Saab il 6,1%. In parallelo, i titoli tecnologici e quelli piu' esposti all'intelligenza artificiale sono rimasti sotto pressione, nel timore che le valutazioni abbiano corso troppo rispetto ai fondamentali. Ad Amsterdam Asml Holding ha ceduto il 6,2% e a Francoforte Siemens oltre il 10%.

Non sono mancati, pero', rialzi su singoli titoli europei, in particolare nel mondo dell'intrattenimento. A Parigi, Ubisoft ha messo a segno un balzo del 3,9% (fino a +11% intraday), nel giorno della ripresa delle contrattazioni dopo una settimana di sospensione richiesta dalla societa'. Il mercato ha premiato i conti semestrali migliori delle attese e le spiegazioni sulla rettifica contabile Ifrs legata ai ricavi di una partnership, che aveva creato tensioni su alcuni covenant di debito. 'Ubisoft ha registrato un fatturato netto superiore alle previsioni, trainata da partnership piu' forti del previsto, a dimostrazione dell'attrattiva e della portata dei nostri marchi', ha commentato il co-fondatore e Ceo della societa', Yves Guillemot.

A Francoforte, Cts Eventim ha guadagnato l'11,7%, realizzando una tra le migliori performance dello Stoxx Europe 600. Il gruppo mondiale del ticketing e dell'organizzazione di concerti, ha presentato un terzo trimestre in crescita nonostante il contesto macro difficile, con ricavi luglio-settembre saliti a 854 milioni di euro (+3,5%) e un Ebit in progresso a 112 milioni da 96,2 milioni. La societa' ha confermato le previsioni per il 2025 e gli analisti, da Bernstein a Deutsche Bank, hanno accolto positivamente il mantenimento degli obiettivi dopo la debolezza del secondo trimestre. Ubs ha parlato di performance operativa nel segmento live come di una 'piacevole sorpresa' e, rivedendo al rialzo le stime, ha osservato che 'la tendenza si e' invertita'.

Anche a Londra il settore media ha vissuto una giornata di festa grazie a Canal+, salita del 7% dopo l'annuncio del rinnovo dei diritti esclusivi Uefa per club in Francia fino al 2031. La notizia e' stata accolta con 'grande sollievo' dagli analisti, che temevano un ridimensionamento del perimetro dei diritti. Denaro in giornata anche nel settore beverage, con Pernod Ricard a Parigi (+3%) e Diageo a Londra (+3,7%) che hanno guidato i rialzi per il comparto in Europa.

