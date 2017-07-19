Dati
            Notizie Radiocor

            Borsa: spinta banche riporta Milano (+1,4%) sopra quota 44mila, sprint Juve -2-

            Mercato crede in rilancio Tether nonostante chiusura Elkann (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 dic - Premiati dagli acquisti anche la Banca Popolare di Sondrio (+2,7%), Bper (+2,5%) e UniCredit (+2,3%). Sul fronte opposto, in scia alla debolezza del greggio, vendite sui petroliferi come Eni e Tenaris (entrambe a -0,4%). Per tutta la seduta ha poi tenuto banco il mondo del calcio con il futuro della Juventus: secondo gli analisti di Intermonte, 'la decisione di rigettare l'offerta' da parte di Exor 'appare coerente con la strategia di controllo e con il recente aumento di capitale volto a rafforzare la struttura finanziaria del club'.

            Secondo indiscrezioni, tuttavia, Tether sarebbe pronto a rilanciare e il mercato rimane alla finestra, come testimonia lo strappo del titolo dei bianconeri a Piazza Affari.

            Sotto i riflettori c'e' poi il lusso con Brunello Cucinelli (+1,7%) che approfitta della giornata positiva dell'intero settore europeo della moda. A sostenere le quotazioni anche il giudizio degli analisti di Intermonte, che hanno confermato la valutazione positiva sulla societa' e hanno aggiornato leggermente le stime, 'limando l'utile per azione 2026 dell'1,2% per tener conto di un effetto cambi piu' negativo, ma abbassando anche gli investimenti attesi dal 2027'. Il giudizio "outperform" viene quindi ribadito, con un target price alzato a 112,5 euro dai precedenti 105. Bene anche Moncler (+0,9%) su cui la stessa Intermonte ha confermato il giudizio positivo.

            In 'rosso' invece DiaSorin che ha risentito, spiegano dalle sale operative, del giudizio degli analisti di Morgan Stanley, che hanno tagliato la raccomandazione sulle azioni a "equal-weight" dal precedente "overweight", con una drastica correzione dell'obiettivo di prezzo, portato a 63 euro dai precedenti 99. Gli esperti puntano il dito in particolare sul rallentamento del business in Germania, a causa della riforma dei rimborsi, che potrebbe pesare anche nel 2026.

            Enr-

            (RADIOCOR) 15-12-25 17:54:00 (0520) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Tenaris 17,11 -0,35 17.35.01 17,055 17,305 17,195
            Bca Pop Sondrio 15,835 +2,66 17.35.25 15,585 15,85 15,655
            Juventus Fc 2,60 +18,51 17.37.43 2,328 2,61 2,34
            Unicredit 69,03 +2,30 17.36.47 67,76 69,03 68,28
            Eni 15,878 -0,38 17.36.01 15,878 16,10 16,094
            Brunello Cucinelli 97,80 +1,73 17.35.08 96,38 99,80 96,38
            Moncler 56,50 +0,93 17.35.02 55,80 57,58 55,80
            Bper Banca 11,02 +2,46 17.35.55 10,805 11,03 10,82
            Morgan Stanley 152,34 -0,10 12.03.08 152,34 152,34 152,34


