Borsa: spinta banche riporta Milano (+1,4%) sopra quota 44mila, sprint Juve -2

Mercato crede in rilancio Tether nonostante chiusura Elkann (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 dic - Premiati dagli acquisti anche la Banca Popolare di Sondrio (+2,7%), Bper (+2,5%) e UniCredit (+2,3%). Sul fronte opposto, in scia alla debolezza del greggio, vendite sui petroliferi come Eni e Tenaris (entrambe a -0,4%). Per tutta la seduta ha poi tenuto banco il mondo del calcio con il futuro della Juventus: secondo gli analisti di Intermonte, 'la decisione di rigettare l'offerta' da parte di Exor 'appare coerente con la strategia di controllo e con il recente aumento di capitale volto a rafforzare la struttura finanziaria del club'.

Secondo indiscrezioni, tuttavia, Tether sarebbe pronto a rilanciare e il mercato rimane alla finestra, come testimonia lo strappo del titolo dei bianconeri a Piazza Affari.

Sotto i riflettori c'e' poi il lusso con Brunello Cucinelli (+1,7%) che approfitta della giornata positiva dell'intero settore europeo della moda. A sostenere le quotazioni anche il giudizio degli analisti di Intermonte, che hanno confermato la valutazione positiva sulla societa' e hanno aggiornato leggermente le stime, 'limando l'utile per azione 2026 dell'1,2% per tener conto di un effetto cambi piu' negativo, ma abbassando anche gli investimenti attesi dal 2027'. Il giudizio "outperform" viene quindi ribadito, con un target price alzato a 112,5 euro dai precedenti 105. Bene anche Moncler (+0,9%) su cui la stessa Intermonte ha confermato il giudizio positivo.

In 'rosso' invece DiaSorin che ha risentito, spiegano dalle sale operative, del giudizio degli analisti di Morgan Stanley, che hanno tagliato la raccomandazione sulle azioni a "equal-weight" dal precedente "overweight", con una drastica correzione dell'obiettivo di prezzo, portato a 63 euro dai precedenti 99. Gli esperti puntano il dito in particolare sul rallentamento del business in Germania, a causa della riforma dei rimborsi, che potrebbe pesare anche nel 2026.

