Borsa: si profila avvio debole per l'Europa, future in calo

Balza in avanti del 4,9% il gas, in rialzo anche il petrolio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 mar - Si profila un avvio debole per le Borse europee, nel giorno delle quattro streghe. Il future sull'Eurostoxx segna un calo dello 0,34%, quello sul Ftse Mib dello 0,25%, Ieri, intanto, Wall Street ha registrato una seduta volatile, con gli indici S&P500 e Nasdaq che hanno chiuso in lieve calo. Gli investitori tornano a interrogarsi sull'andamento dell'economia, dopo che sia la Federal Reserve che la Banca centrale europea hanno iniziato a puntare l'indice sugli effetti della politica dei dazi dell'amministrazione Trump, che sicuramente provochera' incertezza e un rialzo dell'inflazione. Il presidente americano, invece, dal suo social media Truth e' tornato a invocare un taglio dei tassi americani da parte dell'istituto centrale, come contromisura contro gli effetti delle tariffe.

In Europa l'attenzione sara' ancora rivolta al settore della difesa, all'indomani del voto favorevole al riarmo da parte del vertice Ue. In Germania sale l'attesa per il voto del Bundesrat per la riforma costituzionale, in modo da sdoganare l'innalzamento del debito per spese militari e infrastrutture. Intanto e' sotto osservazione anche l'incendio all'aeroporto di Londra.

A Piazza Affari i riflettori rimangono puntati ancora sulle banche e in particolare su Mps, mentre e' scattato il conto alla rovescia per l'assemblea del 17 aprile, chiamata ad approvare l'aumento di capitale a servizio dell'ops lanciata su Mediobanca. Gli investitori si interrogano anche sul futuro di Generali, con l'assemblea del 24 aprile che eleggera' il nuovo cda. Oggi dovrebbe essere risolto il rebus sulla lista di Assogestioni. L'attenzione sara' inoltre rivolta a StMicroelectronics, che ieri ha accusato un calo del 3,7% risentendo anche della notizia che Maurizio Tamagnini ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio di Sorveglianza. E a Nexi, che ieri e' salita di oltre il 4%, spinta dalle indiscrezioni di stampa sull'offerta da 850 milioni presentata dal fondo americano Tpg per la divisione Digital Banking Solutions.

Sul fronte dei cambi, l'euro vale 1,0835 dollari (ieri in chiusura a 1,0849 dollari) e 161,74 yen (161,45), mentre il dollaro/yen e' pari a 149,28 (148,826). Sale il valore del greggio, con il wti di maggio in rialzo dello 0,25% a 68,22 dollari al barile. Il gas e' in forte rialzo: vale 44,99 euro al megawattora in progresso del 4,9%. Infine il Bitcoin cede il 2% attestandosi a 84.066 dollari.

