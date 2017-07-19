Borsa Shanghai: -10% Wingtech, governo olandese interviene in unita' chip Nexperia

Per motivi di sicurezza nazionale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 ott - Crolla il titolo della societa' tecnologica cinese Wingtech Technology, che a Shanghai ha registrato un calo del 10%, il massimo consentito in una singola seduta. A innescare le vendite e' stata la notizia che il governo olandese ha emesso un ordine di intervento nella divisione di semiconduttori dell'azienda, Nexperia, con sede nei Paesi Bassi, citando motivi di sicurezza nazionale. In un comunicato diffuso domenica, il ministero olandese degli Affari economici ha dichiarato di aver adottato questa misura 'altamente eccezionale' in risposta a 'segnali di gravi carenze nella governance e di azioni all'interno di Nexperia', societa' che produce chip utilizzati nell'industria automobilistica europea e nell'elettronica di consumo. 'Questi segnali rappresentavano una minaccia per la continuita' e la tutela, sul suolo olandese ed europeo, di conoscenze e competenze tecnologiche cruciali. La perdita di tali capacita' potrebbe costituire un rischio per la sicurezza economica dei Paesi Bassi e dell'Europa', ha spiegato il ministero. Secondo il documento depositato da Wingtech in Borsa durante il fine settimana, l'ordine olandese limita Nexperia, le sue filiali, succursali, uffici e altre 30 entita' in tutto il mondo dall'apportare modifiche a beni, diritti di proprieta' intellettuale, attivita' e personale. Un tribunale olandese ha inoltre sospeso dalle sue funzioni l'amministratore delegato di Nexperia, Zhang Xuezheng, e ha posto l'azienda sotto amministrazione esterna temporanea. Un provvedimento che consente al governo dei Paesi Bassi di bloccare o annullare le decisioni dell'azienda, che tuttavia puo' proseguire la normale produzione. Wingtech, da parte sua, ha annunciato che chiedera' il sostegno del governo di Pechino e difendera' i propri interessi e ha reso noto di aver avviato consultazioni con studi legali internazionali per valutare i possibili ricorsi legali. La societa' di semiconduttori ha assicurato che prendera' 'tutte le misure possibili per proteggere al massimo i diritti e gli interessi legittimi dell'azienda e di tutti i suoi azionisti'.

Non e' pero' la prima volta che la societa' cinese finisce sotto i riflettori per questioni di sicurezza nazionale: lo scorso anno Wingtech e' stata inserita nella lista nera del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, proprio a causa di preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale e alla politica estera riguardanti prodotti di calcolo avanzato e produzione di chip. Precedentemente, nel 2022, il Regno Unito aveva ordinato a Nexperia di vendere almeno l'86% di Newport Wafer Fab, uno stabilimento di produzione in Galles, sempre adducendo a motivi di sicurezza nazionale.

Mar-

(RADIOCOR) 13-10-25 15:11:49 (0418) 5 NNNN