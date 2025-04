Borsa: settore auto limita calo e tenta il riscatto nonostante dazi al 25%, +1% Stellantis

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 apr - Il settore auto tenta di limitare i danni e anzi di rialzare la testa, nonostante da oggi tutte le auto importate negli Usa verranno tassate al 25%. Proprio ieri il presidente americano, Donald Trump, ha infatti confermato le tariffe sulle vetture non prodotte negli States. D'altra parte la notizia era nota da settimane, per cui gli effetti negativi erano gia' stati scontati. Rimangono per altro aspetti da chiarire, come eventuali riduzioni tariffarie per prodotti importati da Canada e Messico e che rispettino alcuni parametri. Cosi' a Milano Stellantis, dopo un avvio in calo di poco piu' dell'1%, ha virato al rialzo, arrivando a segnare un +1,1% e portandosi a 10,3 euro. Del resto solamente nell'ultimo mese le quotazioni del gruppo auto hanno lasciato sul parterre oltre il 16% e da inizio anno oltre il 18%. Del comparto, inoltre, Pirelli argina i danni all'1% (portandosi a 5,39 euro), Brembo difende la parita', Sogefi segna un -1,3%. A Francoforte Volkswagen segna un calo dell'1%, Daimler lima dello 0,15% e Bmw va su dello 0,87%. A Parigi Renault arretra dello 0,3%.

Ieri il presidente americano Donald Trump ha confermato le tariffe sulle auto importate negli States al 25%, ma va sottolineato che le tariffe saranno applicate sul valore alle dogane, che e' ben diverso dal prezzo di vendita. Gli analisti di Equita evidenziano che resta da chiarire in che modo verranno sottoposti ai dazi i prodotti importati da Messico e Canada con contenuto non statunitense e come invece verranno esentati quelli che rispetteranno gli accordi USMCA, visto che allo stato attuale non e' chiaro l'elenco di questi componenti. 'Riteniamo che le stime di consensus per le societa' del mondo auto nella maggioranza dei casi non includano ancora gli effetti dei dazi americani per cui siano soggette a revisione al ribasso', hanno pero' ammonito gli esperti della sim, che comunque hanno invitato a mettere in conto una possibile esenzione per componenti e auto prodotte in Messico e Canada che rispettino i criteri USMCA. In tal caso l'impatto tariffario sarebbe meno negativo per le societa' piu' esposte. In Italia coinvoltesi tratta di Stellantis, Eurogroup, Sogefi, Pirelli e Brembo.

Pirelli, intanto, rimane osservata speciale anche per gli sviluppi che si delineano all'orizzonte sul fronte dell'azionariato, con il socio cinese Sinochem che potrebbe ridurre la presa sull'azienda (oggi al 37%), in modo da scongiurare una penalizzazione del business negli States a partire dal 2027, quando entrera' in vigore una normativa che penalizzera' le societa' cinesi o annoverate come tali per i soci di controllo. Proprio ieri il vice presidente esecutivo, Marco Tronchetti Provera, ha rivelato che sono in corso negoziati con Sinochem, con l'obiettivo di preservare la crescita del gruppo di pneumatici. L'imprenditore ha manifestato ottimismo, definendosi 'fiducioso' sul raggiungimento di un'intesa. Ha anche spiegato: 'distribuiamo i nostri prodotti in 160 Paesi e siamo sempre allineati alle norme locali. Quindi quello che stiamo dicendo e' che in America ci sono delle norme, in parte gia' esecutive e in parte che stanno arrivando, per cui dobbiamo avere una governance che sia adeguata a quello che e' il mercato mondiale'. Tronchetti ha quindi concluso: 'arriveremo a un accordo. Ovviamente i negoziati sono fatti di passaggi, ma arriveremo certamente a un accordo che garantira' il futuro di Pirelli'.

