Borsa: settimana di rimonta per l'Europa, Milano (+4%) riparte dal risiko bancario

Popolare Sondrio miglior titolo a Piazza Affari (+11%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - Cambio di rotta per le borse europee nella prima settimana di dicembre. Dopo un novembre sofferto a causa dell'effetto Trump con i dazi annunciati dal neo eletto presidente americano su Canada, Cina e Messico, i listini del Vecchio Continente archiviano le ultime cinque sedute con rialzi consistenti. Milano, che aveva sofferto in modo particolare lo scorso mese, segna la migliore performance con un progresso del 4% e si avvicina alla soglia dei 35mila punti. Segue Francoforte (+3,87%) e Madrid (+3,7%). Piu' indietro Parigi (+2,65%) che un po' sconta la crisi politica che ha portato alla sfiducia del governo targato Barnier. Venendo ai settori europei, prende fiato il comparto dell'auto (+4,4%) nonostante lo scivolone di lunedi' di Stellantis dopo le dimissioni a sorpresa dell'ad Carlos Taveres e la difficolta' degli altri titoli europei come Volkswagen alle prese con lo sciopero dei lavoratori dopo l'annuncio della chiusura di alcuni stabilimenti e la riduzione degli stipendi. Bene in particolare il settore delle banche (+3,6% a livello europeo e +6,4% in Italia) con il riaccendersi del risiko e l'eventuale nascita del terzo polo bancario in Italia. Segno meno per l'Oil&Gas (-1,6%) e per il settore delle utility (-0,9%). Venendo ai singoli titoli di Piazza Affari, su gradino piu' alto del podio si posiziona Popolare Sondrio (+11,3%) con la scommessa degli analisti che nel riassetto del credito italiano, il prossimo valzer tocchera' proprio alla Popolare e Bper che potrebbero fondersi come indiretta conseguenza dell'operazione Unicredit-Banco Bpm. Segue Campari (+10,4%) che beneficia della nomina del nuovo amministratore delegato e Fineco (+9,2%). Tra i titoli peggiori Erg (-2,8%) che sconta l'approvazione del decreto Aree idonee e Diasorin (-2,3%). Sul fronte dei cambi, l'euro si e' indebolito sul biglietto verde, con un calo dello 0,2% nella settimana.

