Borsa: settimana corta per l'Europa, focus su banche centrali e trimestrali

A Piazza Affari occhi puntati su Unicredit (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - Quella che borsisticamente si aprira' martedi' (lunedi' i mercati europei sanno chiusi per le festivita' pasquali) sara' una settimana ricca di dati macro economici, sia europei che americani, e da una serie di discorsi da parte dei banchieri centrali che inevitabilmente affronteranno la questione dei dazi americani anche alla luce dell'apertura da parte del presidente americano Donald Trump ad un incontro con l'Unione Europea per trovare un accordo sulle tariffe commerciali.

Lunedi', con Wall Street aperta normalmente, l'attenzione sara' focalizzata sul Leading Index americano di marzo che consente di dare indicazioni con tre/sei medi di anticipo sul trend dello stato di salute dell'economia del Paese, vista nel suo insieme. Un dato importante se si considera che sull'economia americana aleggia lo spettro della recessione.

Martedi', con tutti i mercati in contrattazione, l'attenzione degli investitori si concentrera' sulle banche centrali, in particolare sulle parole della presidente della Bce, Christine Lagarde, utili a interpretare le future mosse della banca centrale in materia di politica monetaria. Non e' escluso che ci sia anche un aggiornamento sul fronte delle tariffe commerciali americani dopo il viaggio della premier italiana, Giorgia Meloni, a Washington. Lagarde si e' gia' espressa sull'impatto dei dazi americani, sottolineando come 'i rischi per la crescita economica sono aumentati" proprio per le tariffe commerciali imposti da Trump. Sono poi previsti una serie di interventi da parte di alcuni esponenti della Fed, quest'ultima entrata nel mirino dell'amministrazione Trump che sta valutando un licenziamento del presidente Jerome Powell. L'accusa? 'fare politica' per non aver tagliato i tassi di interesse. Sotto il profilo azionario, a Piazza Affari osservata speciale sara' sicuramente Unicredit dopo che il Consiglio dei ministri italiano ha dato il via libera con prescrizioni all'offerta pubblica di scambio da parte della banca guidata da Andrea Orcel su Banco Bpm.

